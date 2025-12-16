เที่ยวส่งท้ายปีด้วยความมหัศจรรย์ “ซีไลฟ์ แบงคอก” ชวนท่องโลกคริสต์มาสใต้ท้องทะเล! กับคู่หูดูโอ้ Greenie & Elfie สุดน่ารัก ถึง 15 ม.ค. 69 ​

คริสต์มาสนี้ไม่เหมือนเดิม! ซีไลฟ์ แบงคอก (SEA LIFE Bangkok) แหล่งเรียนรู้และสถานที่ท่องเที่ยวโลกใต้น้ำชั้นนำของประเทศไทยมาตรฐานระดับโลก ชวนแฟนๆ ดำดิ่งสู่โลกใต้ทะเลสุดจินตนาการ กับ Greenie & Elfie (กรีนนี่&เอลฟี่) นางฟ้าจิ๋ว กับ ช้างน้อยเพื่อนรัก คาแรกเตอร์สุดน่ารักที่โด่งดังไปทั่วโลกผลงาน คุณตู่-ณัฐทพงศ์ รัตนโชคสิริกูล ศิลปินและนักแอนิเมชันชื่อดังของไทย ภายใต้แนวคิด Into the Wonderverse (อินทู เดอะ วันเดอร์เวิร์ส) ตั้งแต่วันนี้ – ถึง 15 มกราคม 2569 ณ ซีไลฟ์ แบงคอก ชั้น บี1 – บี2 ศูนย์การค้าสยามพารากอน
ร่วมสนุกไปกับการผจญภัยครั้งใหม่ของ กรีนนี่ นางฟ้าตัวจิ๋วในชุดสีเขียว กับ เพื่อนซี้ เจ้าช้างเอลฟี่ ที่จะพาทุกคนตะลุยดินแดนมหัศจรรย์ของโลกใต้ทะเลที่บรรจบกับโลกแห่งจินตนาการ เพลิดเพลินกับการค้นหาประติมากรรม (sculpture) ขนาดใหญ่ หลากหลายรูปแบบ ทั้ง 3 ธีม ได้แก่ ฮาโลวีน, ฉลองครบรอบ 20 ปี และ คริสต์มาส ตามหาซานต้าคลอสที่กำลังให้อาหารปลา รถลากเลื่อนใต้ท้องทะเล ที่ซ่อนตัวอยู่ตามโซนต่างๆ ท่ามกลางสัตว์น้ำมากกว่า 200 สายพันธุ์ และมากกว่า 4,000 ตัว
พลาดไม่ได้กับ “โซนเพนกวิน” โฉมใหม่ เย็นกว่า ใหญ่กว่าเดิม ให้แฟนๆ ได้ใกล้ชิดเพนกวินทั้ง 17 ตัวกันแบบเต็มอิ่มจุใจ และไฮไลท์พิเศษช่วงเทศกาล แวะเช็กอิน “ต้นคริสต์มาส” ที่ตั้งตระหง่านอยู่ท่ามกลางโซนปลาฉลามและปลากระเบนหลายสายพันธุ์ ไม่ว่าจะเป็น ฉลามเสือทราย ฉลามเสือดาว ฉลามครีบดำ และปลาหายากอย่าง ปลาฉนาก กระเบนยักษ์ใหญ่คล้ายฉลาม แต่มีปากที่ยื่นยาวและมีกระดูกคล้ายฟันเลื่อย ฯลฯ ที่พร้อมแหวกว่ายต้อนรับทุกคนที่ซีไลฟ์ แบงคอก
เที่ยวส่งท้ายปี พร้อมสร้างความสุขและความทรงจำสุดพิเศษได้แล้ววันนี้ – ถึง 15 มกราคม 2569 เท่านั้น ณ SEA LIFE Bangkok สยามพารากอน พร้อมโปรโมชันพิเศษอีกมากมาย โดยสามารถตรวจสอบราคาในแต่ละวันได้ทางเว็บไซต์ ซื้อตั๋วเข้าชมล่วงหน้าถูกกว่า 10% ผ่านเว็บไซต์ https://www.visitsealife.com/bangkok/tickets/ สอบถามข้อมูลและติดต่อได้ที่ http://www.sealifebangkok.com/ โทร. 02 842 2000