ซีไลฟ์ แบงคอก ฉลองครบรอบ 20 ปี ยิ่งใหญ่ จัดแสดง Dive Into the Water Dance Show! สุดอลังการ พร้อมเปิดตัวมูลนิธิซีไลฟ์แบงคอก พลัส ตอกย้ำเบอร์ 1 ศูนย์กลางการเรียนรู้และความบันเทิงโลกใต้ทะเลกลางกรุง

ในโอกาสครบรอบ 20 ปี ซีไลฟ์ แบงคอก (SEALIFE Bangkok) จัดแคมเปญ “SEALIFE Bangkok 20th Anniversary Celebration” อย่างยิ่งใหญ่ จับมือ Mermaid Land (เมอเมด แลนด์) จัดการแสดง “Dive Into the Water Dance Show!” โชว์ใต้น้ำสุดงดงามอลังการ พร้อมเปิดตัว มูลนิธิซีไลฟ์แบงคอก พลัส (SLBKK Plus: Sealife Bangkok Plus Foundation) มุ่งส่งเสริมการอนุรักษ์มหาสมุทรและสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ขานรับนโยบายการอนุรักษ์ท้องทะเลและสัตว์น้ำของซีไลฟ์ทั่วโลก ตอกย้ำผู้นำศูนย์การเรียนรู้และความบันเทิงโลกใต้ทะเลกลางกรุง พร้อมเปิดศักราชใหม่เดินหน้ากลยุทธ์ไลฟ์สไตล์ มาร์เก็ตติ้ง ต่อเนื่อง ดึงพาร์ทเนอร์ระดับโลกสร้างกิมมิคทอล์ก ออฟ เดอะ ทาวน์ ดึงดูดลูกค้าจากทั่วโลกทุกไตรมาส ผ่านทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ออฟไลน์ทรงพลัง
นางสาวสกลภัส ปลูกจิตรสม ผู้อำนวยการกลุ่มธุรกิจกรุงเทพ บริษัท เมอร์ลิน เอ็นเตอร์เทนเมนท์ส (ประเทศไทย) จำกัด เผยว่า กว่า 2 ทศวรรษ ซีไลฟ์ฯ นับเป็นแลนด์มาร์คท่องเที่ยวโลกใต้น้ำมาตรฐานระดับโลกแห่งแรกของประเทศไทยที่อยู่ใจกลางเมือง ที่ทำหน้าที่เป็นมากกว่าสถานที่ท่องเที่ยว เพราะเราเป็นพื้นที่ที่นำเสนอความรู้ ความสนุก และแรงบันดาลใจผ่านโลกใต้น้ำให้กับผู้คนจากทั่วโลก โดยการนำสัตว์น้ำที่น่าสนใจจากทั่วโลกมาจัดแสดงให้เรียนรู้และสัมผัสอย่างใกล้ชิด ซึ่งปัจจุบันได้จัดแสดงสัตว์น้ำมากกว่า 200 สายพันธุ์ รวมกว่า 4,000 ตัว รวมทั้งสร้างสรรค์กิจกรรมที่มีความน่าสนใจและตรงกับไลฟ์สไตล์ของผู้คนจำนวนมาก ทำให้เกิดประสบการณ์ใหม่ๆ ไม่ซ้ำในทุกครั้งที่เข้าชม ซึ่งทางซีไลฟ์ฯ ต้องขอขอบคุณลูกค้าทุกๆท่าน สื่อมวลชน และอินฟลูเอนเซอร์ที่มาเที่ยวชม และรีวิวที่ช่วยแชร์ความประทับใจอย่างต่อเนื่อง ทำให้ซีไลฟ์ฯ ได้รับฟีดแบค เพื่อนำมาพัฒนาการให้บริการ รวมถึงสร้างสรรค์กิจกรรมที่เหมาะสมกับลูกค้าทุกกลุ่ม
เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการครบรอบ 20 ปี ซีไลฟ์ แบงคอก จัดการแสดง “Dive Into the Water Dance Show!” โชว์นางเงือกใต้น้ำสุดงดงามอลังการ โดยจัดการแสดงเพียง 9 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 9 ธันวาคม 2568 เท่านั้น ซึ่งเป็นความร่วมกับ Mermaid Land นำโดย โค้ชปูเป้-ธัญลักษณ์ พุฒิสิริโรจน์ อดีตนักกีฬาว่ายน้ำลีลาทีมชาติไทย นำเสนอความงดงามของทะเลในรูปแบบแฟนตาซี ผ่านศิลปะการเคลื่อนไหวใต้น้ำอันอ่อนช้อยและตระการตา ที่สำคัญการแสดงนี้ยังสื่อสารเรื่องการอนุรักษ์ท้องทะเลอย่างแยบยล โดยมุ่งหวังอยากให้ผู้ชมทุกเพศทุกวัยได้รับทั้งความเพลิดเพลินและกลับไปด้วยหัวใจที่อยากร่วมดูแลท้องทะเลไทยรวมทั้งยังเป็นเวทีที่สะท้อนถึงศักยภาพนักกีฬาว่ายน้ำลีลาทีมชาติไทย พร้อมกับสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนหันมาสนใจกีฬาว่ายน้ำลีลามากขึ้น เพราะนี่คือกีฬาที่ผสมผสานทั้งความแข็งแรง ความคิดสร้างสรรค์ ความมีวินัยและศิลปะไว้ด้วยกัน
สกลภัส กล่าวเพิ่มเติมว่า “อีกหนึ่งก้าวสำคัญของซีไลฟ์ แบงคอกที่ภาคภูมิใจมาก คือ การสานต่อพันธกิจด้านอนุรักษ์สัตว์น้ำและท้องทะเลไทยอย่างยั่งยืน ด้วยการก่อตั้ง มูลนิธิซีไลฟ์แบงคอก พลัส (SLBKK Plus) ขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ซึ่งดำเนินการภายใต้แรงบันดาลใจและแนวทางเดียวกับ SEA LIFE Trust องค์กรที่ไม่แสวงหากำไรด้านการอนุรักษ์ของ เมอร์ลิน เอ็นเตอร์เทนเมนท์ส กรุ๊ป ที่มีชื่อเสียงระดับโลก เป็นกลไกสำคัญที่จะเชื่อมโยงงานอนุรักษ์ในประเทศไทยเข้ากับเครือข่ายของซีไลฟ์ทั่วโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ และระบบนิเวศทางทะเลในประเทศไทย ด้วยการสนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์ และการจัดกิจกรรมเชิงอนุรักษ์เกี่ยวกับสัตว์ทะเลและท้องทะเลไทย รวมทั้งเพื่อสร้างการเรียนรู้ผ่านการปลูกฝังหัวใจของการอนุรักษ์อย่างยั่งยืนในกลุ่มเยาวชน ครอบครัว ตลอดจนผู้ด้อยโอกาสต่างๆ นอกจากนี้ยังมุ่งสร้างเสริมการเปิดประสบการณ์ให้กับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในการเข้าชมซีไลฟ์ฯ และมาดามทุสโซฯ อีกด้วย”
สำหรับปีหน้า ซีไลฟ์ แบงคอก พร้อมเปิดศักราชใหม่เดินหน้ากลยุทธ์ไลฟ์สไตล์ มาร์เก็ตติ้ง ต่อเนื่อง ปูพรมจัดกิจกรรมเซอร์ไพรส์แน่นเต็มสูบ ดึงไลฟ์สไตล์พาร์ทเนอร์ระดับโลกสร้างกิมมิคทอล์ก ออฟ เดอะ ทาวน์ ดึงดูดลูกค้าคนไทยและต่างชาติจากทั่วโลกในทุกไตรมาส สื่อสารผ่านทุกแพลตฟอร์มการตลาดออนไลน์ออฟไลน์ทรงพลังเข้าถึงและครอบคลุมกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในวงกว้าง รวมทั้งผ่านทางพันธมิตรทางการตลาดที่แข็งแกร่ง มั่นใจว่าจะสามารถขยายฐานลูกค้าในประเทศและต่างประเทศเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน นอกจากนี้เราจะยังเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวในร่มที่สำคัญที่เสริมความเข้มแข็งและความยั่งยืนให้กับการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของกรุงเทพฯ รวมทั้งเป็น Soft Power ที่ถ่ายทอดเสน่ห์ของประเทศไทยผ่านกิจกรรมต่างๆ และการบริการด้วยรอยยิ้ม
ติดตามกิจกรรม และโปรโมชันพิเศษอีกมากมาย ได้ที่ http://www.sealifebangkok.com/ หรือโทร. 02 842 2000 โดยสามารถตรวจสอบราคาในแต่ละวันได้ทางเว็บไซต์ ซื้อตั๋วเข้าชมล่วงหน้าถูกกว่า 10% ผ่านเว็บไซต์ https://www.visitsealife.com/bangkok/tickets/