SUNMI เปิดตัวอัลบั้มเต็มครั้งแรก “HEART MAID” ถ่ายทอดอารมณ์สุดปลอบโยนผ่านเสียงเพลง

ซอนมี (SUNMI) ศิลปิน นักร้อง นักแต่งเพลง และโปรดิวเซอร์ชาวเกาหลี ก้าวสู่บทใหม่ในเส้นทางอาชีพของเธอ ด้วยการปล่อยอัลบั้มเต็มครั้งแรก “HEART MAID” มาพร้อมคอนเซ็ปต์ “การปลอบโยนหัวใจของผู้ฟังผ่านเสียงเพลง” โดยอัลบั้ม HEART MAID ประกอบด้วยเพลงทั้งหมด 13 เพลง โดยมีเพลง “CYNICAL”เป็นเพลงไตเติล
เปี่ยมด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัวและวิสัยทัศน์การสร้างสรรค์อันโดดเด่น ซอนมีมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของการสร้างสรรค์ผลงานอัลบั้ม ตั้งแต่การเขียนเนื้อเพลงทุกเพลงด้วยตัวเอง ไปจนถึงร่วมแต่งเพลงทุกเพลงในอัลบั้ม รังสรรค์เป็นอัลบั้มที่สามารถถ่ายทอดเรื่องราวได้อย่างลึกซึ้งและมีชั้นเชิง ผ่านการร้อยเรียงอารมณ์ที่หลากหลายเข้าด้วยกันอย่างลงตัว โดยมี “CYNICAL” เป็นหัวใจสำคัญของอัลบั้มในครั้งนี้
🎬 รับชมมิวสิกวิดีโอ “CYNICAL” ได้ที่: youtu.be/gIqlV9Dh2uU
🎧 ฟังอัลบั้ม “HEART MAID” ได้ที่: https://lnk.to/SUNMI_HEARTMAID
เพลง “CYNICAL” สะท้อนไหวพริบและเสน่ห์เฉพาะตัวของซอนมี ที่โดดเด่นยิ่งขึ้นผ่านอารมณ์ประชดประชันในแบบของเธอ เพลงนี้ตั้งคำถามว่า “ทำไมต้องมองโลกในแง่ร้ายกันนัก? (WHY SO CYNICAL?)” พร้อมผสมผสานซาวด์อิเล็กทรอนิกส์สุดคมชัด และท่อนฮุคติดหูอย่างลงตัว
มิวสิกวิดีโอและการแสดงของเพลงนี้ได้รับแรงบันดาลใจแนวสยองขวัญ–ตลก (horror-comedy) และองค์ประกอบของ ผีเกาหลี (Korean ghost motifs) เสริมให้โทนของเพลงทั้งสนุก ขี้เล่น และซ่อนความลึกลับน่าสะพรึงในเวลาเดียวกัน
“HEART MAID” เปิดอัลบั้มด้วยเพลงอินโทรอิเล็กทรอนิกส์ “MAID” ก่อนพาผู้ฟังดำดิ่งสู่หลากหลายแนวดนตรี ตั้งแต่พลังซินธ์ป็อปย้อนยุคใน “DDU DDU” ไปจนถึงซาวด์แบบวงดนตรีใน “BLUE!” และ “Balloon in Love” รวมถึงช่วงเวลาละมุนจากแนว R&B และบัลลาดสุดอบอุ่น
ซอนมี (SUNMI) ได้รวบรวมประสบการณ์ทางด้านดนตรีที่เธอสั่งสมมาตลอดเส้นทางการเป็นศิลปิน ผ่านอัลบั้ม “HEART MAID” ได้อย่างครบถ้วนในทุกมิติ ถ่ายทอดออกมาเป็นโลกแห่งเสียงเพลงและศิลปะที่มีทั้งความอยากรู้ อยากเห็น ความขัดแย้ง ความสนุก และความจริงใจในแบบฉบับของเธอ
