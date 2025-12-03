ฉลองใหญ่ 20 ปี “ซีไลฟ์ แบงคอก” สานต่อพันธกิจอนุรักษ์ทะเลไทย เปิดตัว มูลนิธิซีไลฟ์แบงคอก พลัส

เป็นแหล่งเรียนรู้และมอบความบันเทิงให้คนไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติมาตลอด 20 ปี สำหรับซีไลฟ์ แบงคอก (SEALIFE Bangkok) ภายใต้ บริษัท เมอร์ลิน เอ็นเตอร์เทนเมนท์ส (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านความบันเทิงระดับโลก ถือฤกษ์ดีฉลองครั้งใหญ่จัดแคมเปญ “SEALIFE Bangkok 20th Anniversary Celebration” (ซีไลฟ์ แบงคอก ทเวนตี้ แอนนิเวอร์ซารี่ เซเลเบรชัน) จัดการแสดง “Dive Into the Water Dance Show!” (ไดฟ์ อินทู เดอะ วอเทอร์ แดนซ์ โชว์) จาก Mermaid Land (เมอเมด แลนด์) และเปิดตัว มูลนิธิซีไลฟ์แบงคอก พลัส (SLBKK Plus: Sealife Bangkok Plus Foundation) ที่มีพันธกิจด้านการอนุรักษ์มหาสมุทรและสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ขานรับนโยบายการอนุรักษ์ท้องทะเลและสัตว์น้ำของซีไลฟ์ทั่วโลก ณ ซีไลฟ์ แบงคอก ชั้น บี1 ศูนย์การค้า สยามพารากอน
สกลภัส ปลูกจิตรสม ผู้อำนวยการกลุ่มธุรกิจกรุงเทพ บริษัท เมอร์ลิน เอ็นเตอร์เทนเมนท์ส (ประเทศไทย) จำกัด เผยว่า ตลอดระยะเวลาสองทศวรรษ ที่ซีไลฟ์ แบงคอก ทำหน้าที่มากกว่าอควาเรียม หรือ แหล่งท่องเที่ยวใจกลางกรุง แต่เป็นพื้นที่ที่นำเสนอความรู้ ความสนุก และสร้างแรงบันดาลใจผ่านโลกใต้น้ำให้กับคนไทยและนักท่องเที่ยวทั่วโลก โดยปัจจุบันเราจัดแสดงสัตว์น้ำกว่า 200 สายพันธุ์ มากกว่า 4,000 ตัว และยังคงพัฒนาประสบการณ์ใหม่ๆ ให้ผู้ชมพบกับความมหัศจรรย์ของโลกใต้น้ำอยู่เสมอ ในโอกาสครบรอบ 20 ปี ทางซีไลฟ์ แบงคอก จัดการแสดงระบำใต้น้ำ “Dive Into the Water Dance Show!” โดยจัดการแสดงเพียง 9 วัน วันละ 2 รอบ เวลา 11.00 น. และ 14.00 น. ตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 9 ธันวาคม 2568 เท่านั้น ซึ่งเป็นความร่วมกับ Mermaid Land นำโดย โค้ชปูเป้-ธัญลักษณ์ พุฒิสิริโรจน์ อดีตนักกีฬาว่ายน้ำลีลาทีมชาติไทย
การแสดง “Dive Into the Water Dance Show!” ครั้งนี้ไม่เพียงนำเสนอความงดงามของทะเลในรูปแบบแฟนตาซี ผ่านศิลปะการเคลื่อนไหวใต้น้ำอันอ่อนช้อยและตระการตา แต่ยังเป็นเวทีที่สะท้อนถึงศักยภาพนักกีฬาว่ายน้ำลีลาทีมชาติไทย พร้อมกับสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนหันมาสนใจกีฬาว่ายน้ำลีลามากขึ้น เพราะนี่คือกีฬาที่ผสมผสานทั้งความแข็งแรง ความคิดสร้างสรรค์ ความมีวินัยและศิลปะไว้ด้วยกัน ที่สำคัญการแสดงนี้ยังสื่อสารเรื่องการอนุรักษ์ท้องทะเลอย่างแยบยล โดยซีไลฟ์ แบงคอก มุ่งหวังอยากให้ผู้ชมทุกเพศทุกวัยได้รับทั้งความเพลิดเพลินและกลับไปด้วยหัวใจที่อยากร่วมดูแลท้องทะเลไทยไปพร้อมกับเรา
สกลภัส กล่าวเพิ่มเติมว่า “อีกหนึ่งก้าวสำคัญของซีไลฟ์ แบงคอก ต่อจากนี้คือ การสานต่อพันธกิจด้านอนุรักษ์ท้องทะเลไทยอย่างยั่งยืน ด้วยการก่อตั้ง มูลนิธิซีไลฟ์แบงคอก พลัส (SLBKK Plus) ซึ่งดำเนินการภายใต้แรงบันดาลใจและแนวทางเดียวกับ SEA LIFE Trust องค์กรไม่แสวงหากำไรด้านการอนุรักษ์ของ เมอร์ลิน เอ็นเตอร์เทนเมนท์ส กรุ๊ป ที่มีชื่อเสียงระดับโลก โดย SEA LIFE Trust สนับสนุนโครงการอนุรักษ์ระดับโลก 16 โครงการ ครอบคลุมเอเชีย ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา และยุโรป รวมถึงการก่อตั้งเขตรักษาพันธุ์วาฬเบลูกาแห่งแรกของโลกนอกชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศไอซ์แลนด์ ในปี 2019 และ เขตรักษาพันธุ์แมวน้ำคอร์นิช ในเมืองกวีค สหราชอาณาจักร เพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูลูกแมวน้ำที่ป่วยและบาดเจ็บ ก่อนจะปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติ เป็นต้น
สำหรับ มูลนิธิซีไลฟ์แบงคอก พลัส เป็นกลไกสำคัญที่จะเชื่อมโยงงานอนุรักษ์ในประเทศไทยเข้ากับเครือข่ายของซีไลฟ์ทั่วโลก โดยในประเทศไทยเรามุ่งเน้นการช่วยเหลือและฟื้นฟูสัตว์ทะเลหายาก การปกป้องชายฝั่ง ฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลในประเทศไทย และมุ่งปลูกฝังความเข้าใจเรื่องระบบนิเวศ และพฤติกรรมที่เป็นมิตรต่อมหาสมุทร ผ่านการเยี่ยมชมซีไลฟ์ แบงคอก และกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้น้ำใจอนุรักษ์เติบโตไปพร้อมกับความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้อง”
สนุกไปกับโลกใต้น้ำ และชมการแสดง “Dive Into the Water Dance Show!” สุดอลังการจาก Mermaid Land ตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 9 ธันวาคม 2568 เวลา 11.00 น. และ 14.00 น. ณ SEA LIFE Bangkok สยามพารากอน พร้อมโปรโมชันพิเศษอีกมากมาย