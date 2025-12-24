โบนัสสุกี้ขาย 6 เดือน ทะลุ 200 ล. เกินเป้า

โบนัส สุกี้ ฟอร์มแรงต่อเนื่อง เดินหน้าขยายสาขาและฐานลูกค้าอย่างรวดเร็ว ท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรงในตลาดสุกี้ Budget Buffet หลังเปิดเกมรุกเพียง 6 เดือนหลังของปี 2568 สามารถสร้างยอดขายทะลุ 200 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ สะท้อนศักยภาพแบรนด์ที่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้จริงในระยะเวลาอันสั้น ส่งผลให้ โบนัส สุกี้กลายเป็นหนึ่งในแบรนด์ดาวรุ่งที่ถูกจับตามองมากที่สุด
ทานตะวันและธีร์ ธีระโกเมน ผู้บริหาร MK GROUP เผยว่า "มั่นใจศักยภาพการเติบโตของแบรนด์ พร้อมเดินหน้าแจกโบนัสให้คนไทยอย่างต่อเนื่อง ทั้งการขยายสาขาในทุกพื้นที่ทั่วไทย และการพัฒนาเมนูใหม่และแจกเมนูโบนัส พร้อมเซอร์ไพรส์ตลอดทั้งปี เพื่อเพิ่มความหลากหลายและความคุ้มค่าให้กับผู้บริโภคอย่างสม่ำเสมอ”