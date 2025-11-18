MKโหมโบนัสสุกี้ 100 สาขาในปี70 เปิดใหม่ทุกสัปดาห์-ปีหน้า 3.6 พันล.

ผู้จัดการรายวัน 360- เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป หรือ MK Group เดินหน้าปักธงขึ้นแท่นผู้นำตลาดสุกี้ Budget Buffet ในประเทศไทย เพิ่มทุนบริษัทลูก จาก 200 ล้านบาท เป็น 500 ล้านบาท ประกาศแผนขยายเชิงรุก โบนัสสุกี้ เร่งขยาย 1-2 สาขาใหม่ทุกสัปดาห์ จาก 16 สาขาภายในสิ้นปี 2568 ทะยานสู่ 100 สาขาทั่วประเทศ ภายในไตรมาส 2 ปี 2570 ส่วนปี 2569 ตั้งเป้าขยายมากกว่า 70 สาขา ยอดขายรวมกว่า 3,600 ล้านบาท ตอกย้ำความเป็นแบรนด์สุกี้ Buffet ที่เติบโตเร็วที่สุดในตลาด
นางสาวทานตะวัน ธีระโกเมน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ตลาดบุฟเฟต์เป็นตลาดที่แข็งแรงและมีโอกาสเติบโตสูง จากพฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปอย่างชัดเจน ที่สำคัญคือผู้บริโภคทุกวันนี้ต้องการมากกว่าแค่ความคุ้มค่า แต่ยังมีช่องว่างในการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งเราให้ความสำคัญกับคุณภาพ ความหลากหลาย และประสบการณ์ที่ดีในมื้ออาหาร
ปัจจัยนี้คือโอกาสสำคัญที่ ‘โบนัสสุกี้’ ในนามบริษัท คุ้มคุ้ม จำกัด ทุนจดทะเบียนเริ่มที่ 200 ล้านบาท ซึ่ง เอ็มเค ถือหุ้น 100% และล่าสุดกันยายนเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 500 ล้านบาทแล้ว เพียงพอต่อการลงทุนขยายสาขา จะเข้ามาเติมเต็มช่องว่างของตลาด และตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค จึงเป็นที่มาของโบนัสสุกี้ ที่จะเข้ามาสู่ตลาดสุกี้ที่มีมูลค่ามากกว่า 25,000 ล้านบาท เติบโตประมาณ 5% ซึ่งการที่โบนัสสุกี้เข้าสู่ตลาดบุฟเฟ่ต์จะช่วยทำให้ตลาดรวมเติบโตมากกว่านี้
“โบนัสสุกี้ เปิดให้บริการ 4 เดือนแรก มีลูกค้ากลับมาใช้บริการซ้ำแล้วกว่า 25% และทานซ้ำสูงสุดถึง 37 ครั้ง ขณะที่ผลสำรวจความพึงพอใจลูกค้าพบว่า กว่า 95% ประทับใจ ทั้งการบริการ พนักงาน และความคุ้มค่า สะท้อนภาพของแบรนด์สุกี้น้องใหม่ที่กำลังขยับขึ้นเป็นขวัญใจคนรักสุกี้ทั่วประเทศ”
โดยบริษัทตั้งเป้าหมายรายได้โบนัสุกี้ ในสิ้นปีนี้้ที่มี 16 สาขาไวที่ 150 ล้านบาท และตั้งเป้าหมายรายได้ในปีหน้าไว้ที่ 3,600 ล้านบาท จาก 70 สาขา
ทั้งนี้ในตลาดบุฟเฟ่ต์สุกี้ถ้าเป็นตลาดระดับบัดเจ็ตหรือราคาถูก เจาะตลาดแมสจะอยู่ที่ต่ำกว่า 300 บาทต่อคนลงไป ส่วนตลาดกลุ่มพรีเมียมแมสจะอยู่ที่ระดับ 300 บาทต่อคนขึ้นไป
ส่วนกลยุทธ์การตลาดของโบนัสสุกี้ สร้างความแตกต่างและขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วย 6 Extra Bonus
1.Product : เมนูมากกว่า 60 รายการ และมีมากกว่าแค่สุกี้ ทั้งติ่มซำ ของทานเล่นที่มากกว่า น้ำจิ้มที่เป็นเอกลักษณ์ และเมนูซิกเนเจอร์ เช่น หมูนุ่มหมักไข่โบนัส โรลปูอัดโบนัส พร้อมไฮไลต์เครื่องดื่มสลัชชีชาไทย
2. Price : ราคาเข้าถึงง่าย 219 บาท ทานได้ 2 ชั่วโมง 15 นาที พร้อมโปรโมชันต่อเนื่องทุกเดือน
3. People : ทีมพนักงานผ่านระบบเทรนนิ่งระดับ MK ส่งมอบประสบการณ์ที่สนุก อบอุ่น และเป็นกันเอง สนับสนุนการจ้างงานคนในท้องถิ่นตามการขยายตัวของแบรนด์
4. Promotion Bonus : ให้โบนัสลูกค้ากับเมนูพิเศษที่แจกฟรีทุกโต๊ะ วันละสองรอบ ภายใต้ concept “ชั่วโมงโบนัส”
5. Place : ร้านโอ่อ่า บาร์ใหญ่อลังการ และสะอาด พร้อมปักหมุดทำเลทั้งหัวเมืองใหญ่และเมืองรอง เน้นพื้นที่ชุมชนหนาแน่นและมีศักยภาพโต
6. Process : ความพร้อมทั้งหน้าบ้านหลังบ้าน มาตรฐาน MK Group ระบบการจัดการที่สาขา จัดเก็บสินค้าอย่างมีระบบ สดใหม่ สามารถเสิร์ฟได้รวดเร็ว ระบบหลังบ้านที่รองรับการขยายได้แบบไม่สะดุด
นายธีร์ ธีระโกเมน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า แผนการลงทุนขยายสาขาของโบนัสสุกี้คาดว่าสิ้นปี2568นี้จะมีครบ 16 สาขา และในปี 2569 เตรียมขยายเพิ่มมากกว่า 70 สาขา พร้อมสู่ 100 สาขาภายในไตรมาส 2 ปี 2570 ซึ่งถือเป็นการเติบโตมากกว่าถึง 6 เท่าในเวลาไม่ถึง 2 ปี หรือเปิดเฉลี่่ย 2 สาขาต่อสัปดาห์
สาขาที่เปิดให้บริการปี 2568 (16 สาขาทั่วประเทศ)โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ สระบุรี, แม็คโคร โลตัส มอลล์ ชัยนาท, ลิตเติ้ล วอล์ค รามคำแหง, YES บางพลี สมุทรปราการ, แฟรี่ พลาซ่า ขอนแก่น, เสริมไทย คอมเพล็กซ์ มหาสารคาม, ศรีสกล มอลล์ สกลนคร, สตาร์ไอที เซ็นเตอร์ ระยอง, สหไทย สุราษฎร์ธานี, โรบินสัน บ้านฉาง ระยอง, บิ๊กซี รังสิต คลอง 6 ปทุมธานี, บิ๊กซี บางใหญ่ นนทบุรี, บิ๊กซี อำนาจเจริญ, หาดใหญ่ วิลเลจ สงขลา, สุนีย์ ทาวเวอร์ อุบลราชธานี และบิ๊กซี อ้อมใหญ่ นครปฐม
“วันนี้ ‘โบนัสสุกี้’ มุ่งเดินหน้าขยายสาขาให้เข้าถึงลูกค้าทั่วประเทศ พร้อมสร้างฐานลูกค้าให้แข็งแกร่งในระยะยาว ผ่านกลยุทธ์การเลือกทำเล โดยปักหมุดทั้งหัวเมืองใหญ่และเมืองรอง เน้นตลาดหลักที่มีโอกาสในการขยาย มีความหนาแน่นของชุมชนสูง เพื่อหนุนการเติบโตด้วยศักยภาพและความแข็งแกร่งของ MK GROUPด้วยประสบการณ์กว่า 40 ปี และเครือข่ายร้านอาหารกว่า 600 สาขาในเครือ ทำให้ “โบนัสสุกี้” สามารถเติบโตเร็วแบบก้าวกระโดด”
เนื่องจากมีโครงสร้างหลังบ้านระดับประเทศรองรับอย่างครบวงจร ได้แก่ เครือข่ายพาร์ทเนอร์ห้างสรรพสินค้าและนอกห้างทั่วประเทศ, ซัพพลายเออร์มากกว่า 1,000 ราย, คลังสินค้าและครัวกลางรองรับได้ถึง 1,000 สาขา, ระบบโลจิสติกส์พร้อมรถขนส่งกว่า 500 คัน ส่งของได้ทุกวันทั่วไทย, มาตรฐานการบริการและเทรนนิ่งเดียวกับ MK ทั้งหมดนี้ทำให้การเปิดสาขาใหม่เป็นไปอย่างรวดเร็ว พร้อมมาตรฐานคุณภาพที่สม่ำเสมอ และการควบคุมต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ ตอกย้ำว่าการขยายสาขาไม่ใช่เรื่องยาก
โดยแบรนด์‘โบนัสสุกี้’ เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 11.00 น. – 05.00 น. ทานได้นาน 2 ชั่วโมง 15 นาที ราคา 219 บาทต่อท่าน (ไม่รวมเครื่องดื่มรีฟิลราคา 39 บาท และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)