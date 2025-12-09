จ่อ! "เบี้ยยังชีพ ยุคนายกหนู" รองสองฉลองปีใหม่ รวบ 3 เดือน “สูงอายุ” เพิ่มปีก่อน 1.4 แสนคน -เบี้ยพิการ ยังไม่ชัดหัวละพันถ้วนหน้า

จ่อแล้ว! "เบี้ยยังชีพ" ฉลองปีใหม่ สองรายการ 1.5 หมื่นล้าน จ่ายรอบสอง บช.จ่อโอน "งบฯอุดหนุน 69" แทน อปท. "ม.ค.- มี.ค. 69" ยังใช้เกณฑ์เดิม แจกเฉพาะ “สูงอายุ” เพิ่มจากปีก่อน 1.4 แสนคน ใช้วงเงินเพิ่ม 200 ล้าน จากไตรมาสสุดท้ายปี 68 ส่วน “คนพิการ” เพิ่มขึ้น 2.2 หมื่นคนเศษ จัดสรรเพิ่ม หัวละพันต่อเดือนถ้วนหน้า ยังไม่ชัด!
วันนี้ (9 ธ.ค. 2568 ) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยถึงความคืบหน้าต่อการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2569 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ใน 2 ส่วน
เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ ซึ่งยังใช้เกณฑ์เดิม "งวดสอง" ในไตรมาสสอง (ม.ค.- มี.ค. 2569 เฉพาะสูงอายุ และ คนพิการ ม.ค.-ก.พ.2569)
ในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ประเภท องค์การบริหารส่วนตำบล 5,292 แห่ง
ล่าสุด พบว่า กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย เวียนหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ถึงการจัดสรรเงินเบี้ยยังชีพให้กับ อปท. โดยกรมบัญชีกลาง จะรับผิดชอบการจ่ายเบี้ยยังชีพ แทน อปท.
เป็น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปี 2569 ไตรมาสสอง จัดสรรให้กับ 5,292 อปท. เป้าหมาย 6,787,318 คน วงเงิน 13,406,347,600 บาท
"สูงกว่า ไตรมาสแรก ที่จัดสรรให้ 6,686,379 คน วงเงิน 13,198,133,600 บาท และพบว่า เป้าหมายสูงขึ้นจากไตรมาสสี่ 2568 จำนวน 1.4 แสนคนเศษ วงเงินประมาณ 200 ล้านบาท"
ส่วนเบี้ยยังชีพคนพิการ ปี 2569 ไตรมาสสอง จัดสรรให้กับ 5,292 อปท. เป้าหมาย 1,398,156 คน วงเงิน 2,262,037,200 บาท
สูงกว่าไตรมาสแรก ที่จัดสรรให้ 1,376,025 คน วงเงิน 2,226,291,200 บาท และพบว่า เป้าหมายสูงขึ้นจากไตรมาสสี่ 2568 จำนวน 2.2 หมื่นคนเศษ วงเงินประมาณ 35 ล้านบาทเศษ
อย่างไรก็ตาม ในส่วนของ "เบี้ยคนพิการ" ยังจัดสรรให้ ตามหลักเกณฑ์เดิม ยังไม่มีการปรับไปจัดสรร เป็น 1,000 บาทต่อเดือนถ้วนหน้า
ทั้งนี้ งบอุดหนุน ที่รัฐจัดสรรให้ ปีงบฯ 2569 แยกเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 55,988,410,800 บาท เงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ จำนวน 13,397,596,800 บาท.