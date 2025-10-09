“ฟีลกู๊ด เดย์ อร่อยสนุกเกินล้าน” เซเว่น อีเลฟเว่น จัดเต็มสุดอบอุ่นกับวง BUS ใกล้ชิดแฟน ๆ ตอกย้ำภาพลักษณ์ FOOD DESTINATION ของคนทุกเจน

ล่าสุดเซเว่น อีเลฟเว่น จัดกิจกรรม “ฟีลกู๊ด เดย์ อร่อยสนุกเกินล้าน” ให้เหล่าพรีเซนเตอร์ทั้ง 12 หนุ่มจากวง BUS ได้มาส่งต่อรอยยิ้มและพลังบวกให้แฟน ๆ ได้ใกล้ชิดกันแบบอบอุ่น ภายใต้คอนเซปต์แห่งความอร่อย สนุก และเต็มไปด้วยความรู้สึกดี ๆ สมกับสโลแกน “Feel Good ได้บ่อย อร่อยทุกอย่าง” แคมเปญนี้ต่อยอดจากความสำเร็จของ เซเว่น อีเลฟเว่น ในฐานะร้านสะดวกซื้อคู่ใจคนไทย ที่ไม่หยุดพัฒนาเมนูใหม่ ๆ เพื่อเติมเต็มความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นเมนูรสจัดจ้าน เมนูสุขภาพ หรือของหวานสุดฟิน พร้อมเสิร์ฟทุกช่วงเวลาของวันให้ทุกคน “ฟีลกู๊ดได้บ่อย อร่อยทุกมื้อ”
ภายในงาน 12 หนุ่มวง BUS ในฐานะ ผู้การันตีความอร่อย ความฟิน และฟีลกู๊ด! จะมาสะท้อนความหลากหลายของเมนูในร้าน เซเว่น อีเลฟเว่น ผ่านมุมมองสนุกสนานในแบบของตัวเอง เช่น
•“แซ่บตะโกน” รวมเมนูรสจัดจ้านถึงใจ ถูกใจสายแซ่บ
•“อร่อยสตรอง” เมนูรสเข้มข้น อิ่มอร่อยได้พลัง
•“อร่อยฟินอินเตอร์” เมนูนานาชาติ ให้ฟีลเหมือนได้เที่ยวรอบโลก
•“อร่อยมื้อเดียว” เมนูทานง่าย พกพาสะดวก เหมาะกับไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่
และยังคัดสรรเมนู ที่คนไทยเกินร้านยืนยันความอร่อย เป็นเป็นเมนูติดใจคนไทยเกินล้าน 12 เมนู
นอกจากนี้ ยังมีเมนูยอดนิยมจาก EZYGO และข้าวกล่องพร้อมทานอีกมากมาย ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพในราคาคุ้มค่า รวมถึงของหวาน ของว่าง และเครื่องดื่มสุดสดชื่น ตอบโจทย์ทุกเพศทุกวัย ทั้งวัยเรียน วัยทำงาน และครอบครัว
การร่วมมือกับวง BUS ครั้งนี้ ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของ เซเว่น อีเลฟเว่น ในการเชื่อมโยงแบรนด์เข้ากับกลุ่มคนรุ่นใหม่ ผ่านพลังของศิลปินวัยรุ่นที่เต็มไปด้วยความสดใส สนุกสนาน และพลังบวก ซึ่งสะท้อนตัวตนของแบรนด์ “เซเว่น อีเลฟเว่น” ที่พร้อมอยู่เคียงข้างลูกค้าในทุกช่วงเวลาชีวิต เพื่อสร้างสีสันและกระตุ้นการมีส่วนร่วม เซเว่น อีเลฟเว่น ยังได้จัดทำ แสตนดี้ สติกเกอร์ และแบนเนอร์ ของวง BUS ภายในร้าน รวมถึงกิจกรรมออนไลน์ให้แฟน ๆ ได้
กิจกรรม “ฟีลกู๊ด เดย์ อร่อยสนุกเกินล้าน” จึงเป็นมากกว่างานพบปะแฟนคลับ แต่คือการตอกย้ำแนวคิดของ เซเว่น อีเลฟเว่น ที่มุ่งมอบประสบการณ์แห่งความสุข ความอร่อย และความใกล้ชิดให้กับลูกค้าทุกคน โดยมีวง BUS เป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ที่ร่วมส่งต่อความรู้สึกดี ๆ ให้ทุกมื้อที่ เซเว่น อีเลฟเว่น เต็มไปด้วยรอยยิ้ม ความอร่อย และความสุขไม่รู้จบ
ภายในงาน 12 หนุ่มวง BUS ในฐานะ ผู้การันตีความอร่อย ความฟิน และฟีลกู๊ด! จะมาสะท้อนความหลากหลายของเมนูในร้าน เซเว่น อีเลฟเว่น ผ่านมุมมองสนุกสนานในแบบของตัวเอง เช่น
•“แซ่บตะโกน” รวมเมนูรสจัดจ้านถึงใจ ถูกใจสายแซ่บ
•“อร่อยสตรอง” เมนูรสเข้มข้น อิ่มอร่อยได้พลัง
•“อร่อยฟินอินเตอร์” เมนูนานาชาติ ให้ฟีลเหมือนได้เที่ยวรอบโลก
•“อร่อยมื้อเดียว” เมนูทานง่าย พกพาสะดวก เหมาะกับไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่
และยังคัดสรรเมนู ที่คนไทยเกินร้านยืนยันความอร่อย เป็นเป็นเมนูติดใจคนไทยเกินล้าน 12 เมนู
นอกจากนี้ ยังมีเมนูยอดนิยมจาก EZYGO และข้าวกล่องพร้อมทานอีกมากมาย ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพในราคาคุ้มค่า รวมถึงของหวาน ของว่าง และเครื่องดื่มสุดสดชื่น ตอบโจทย์ทุกเพศทุกวัย ทั้งวัยเรียน วัยทำงาน และครอบครัว
การร่วมมือกับวง BUS ครั้งนี้ ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของ เซเว่น อีเลฟเว่น ในการเชื่อมโยงแบรนด์เข้ากับกลุ่มคนรุ่นใหม่ ผ่านพลังของศิลปินวัยรุ่นที่เต็มไปด้วยความสดใส สนุกสนาน และพลังบวก ซึ่งสะท้อนตัวตนของแบรนด์ “เซเว่น อีเลฟเว่น” ที่พร้อมอยู่เคียงข้างลูกค้าในทุกช่วงเวลาชีวิต เพื่อสร้างสีสันและกระตุ้นการมีส่วนร่วม เซเว่น อีเลฟเว่น ยังได้จัดทำ แสตนดี้ สติกเกอร์ และแบนเนอร์ ของวง BUS ภายในร้าน รวมถึงกิจกรรมออนไลน์ให้แฟน ๆ ได้
กิจกรรม “ฟีลกู๊ด เดย์ อร่อยสนุกเกินล้าน” จึงเป็นมากกว่างานพบปะแฟนคลับ แต่คือการตอกย้ำแนวคิดของ เซเว่น อีเลฟเว่น ที่มุ่งมอบประสบการณ์แห่งความสุข ความอร่อย และความใกล้ชิดให้กับลูกค้าทุกคน โดยมีวง BUS เป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ที่ร่วมส่งต่อความรู้สึกดี ๆ ให้ทุกมื้อที่ เซเว่น อีเลฟเว่น เต็มไปด้วยรอยยิ้ม ความอร่อย และความสุขไม่รู้จบ