สาดสุขสนุกทั่วไทย รับสงกรานต์ 2568 เซเว่นฯ เสิร์ฟ “อาหาร-เครื่องดื่ม” อิ่มท้อง-คลายร้อน

ประเพณีสงกรานต์ของประเทศไทยถือเป็นหนึ่งใน Soft Power of Thailand เป็นเทศกาลแห่งการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของไทย และเป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสะท้อนอัตลักษณ์ ทั้งในด้านวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต ความสนุกสนาน และความอบอุ่นของครอบครัว รวมถึงยังเป็นเทศกาลที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้มาสัมผัสเสน่ห์ของไทย ทั้งสงฆ์น้ำพระ การรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ การเล่นน้ำ การแต่งกายแบบไทย และการจัดกิจกรรมตามวัดหรือชุมชน ซึ่งเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยออกสู่สายตานานาชาติอย่างมีพลัง ช่วยส่งเสริมทั้งการท่องเที่ยวและภาพลักษณ์ของประเทศบนเวทีโลกเซเว่น อีเลฟเว่น เป็นหมุดหมายหนึ่งในการเดินทางของพี่น้องชาวไทยและอยู่เคียงข้างชุมชนและสังคมไทยมาตลอดทุกช่วงเวลา เซเว่นฯจึงได้เตรียมความพร้อมเรื่องอาหารและเครื่องดื่มดับร้อน ทั้งมื้อหลัก มื้อรอง และเมนูอาหารว่างเพื่ออำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนชาวไทยรวมถึงนักท่องเที่ยวตลอดเทศกาลสงกรานต์ 2568 พร้อมบริการเพิ่มความสะดวกทุกที่ทุกเวลา เพียงคลิกสั่งสินค้าง่ายๆ ด้วยบริการ 7-Delivery บน 7App ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ที่จะช่วยให้คนไทยและนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติ ได้รับความสะดวกสบาย สามารถสั่งซื้อสินค้าให้ไปส่งถึงที่ครอบคลุมทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศโดยในปีนี้ เซเว่น อีเลฟเว่น ขอร่วมสาดความสุขทั่วไทยด้วยอาหารและเครื่องดื่มดับร้อน พร้อมเสิร์ฟความสดใสผ่านการร่วมงานกับศิลปินบอยกรุ๊ป T-POP ที่มาแรงที่สุดในโลกโซเชียลในตอนนี้ BUS (Because of you I shine) ด้วยปรากฏการณ์ “FEEL GOOD ได้บ่อย อร่อยทุกอย่าง” ไม่ใช่แค่‘หิวเมื่อไหร่ก็แวะมา' แต่อยากให้ทุกครั้งที่มาเซเว่น อีเลฟเว่น เป็นความรู้สึกดี Feel Good ได้บ่อยๆ ซ้ำๆ ไม่มีคำว่าเบื่อรวมถึงการปรากฏตัวครั้งแรกของ “สติทช์” (Stitch) เจ้าเอเลี่ยนเพื่อนรักจากต่างดาวจอมป่วนที่จะมาระเบิดพลังความนุ่มฟูให้กับแฟนๆทั่วประเทศ พร้อมขนขบวนของพรีเมียมสติทช์คอลเลกชัน มาให้เลือกผ่านแคมเปญ “สะสม Fun แลก Fin” พิเศษเฉพาะสมาชิก ALL Member รับเหรียญเมื่อซื้อสินค้าที่ร่วมรายการ ไม่ว่าจะเป็นช่องทางหน้าร้าน 7-Delivery หรือช่องทาง All Online