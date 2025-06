“ลี ฐานัฐพ์” ร่วมเปิดประสบการณ์ Wellness Lifestyle แบบพกพากับ “NUUI On the Go” ตู้กดอาหารเสริมครบวงจร สาขาแรกที่เซ็นทรัล อีสวิลล์

NUUI World แบรนด์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชั้นนำของไทยเดินหน้าสู่บทใหม่ของแบรนด์ด้วยการเปิดตัว “NUUI On the Go” ตู้กดอาหารเสริมแบบครบวงจรครั้งแรกที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล อีสวิลล์ โดยต่อยอดจากจุดยืนเดิมในฐานะแบรนด์ที่มอบสุขภาพดีสู่การเป็น “Life Science Brand” ที่ช่วยให้ผู้คน รู้สึกดีได้ในทุกวัน ผ่านแนวคิดใหม่ Feel Good, Everyday โดยผสานคุณค่าของสารสกัดธรรมชาติจากทั่วโลกเข้ากับนวัตกรรมทันสมัย เพื่อสร้างประสบการณ์สุขภาพที่เข้าถึงได้ง่าย และตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนยุคใหม่พร้อมเชิญนักแสดงหนุ่มขวัญใจวัยรุ่น “ลี ฐานัฐพ์ โล่ห์คุณสมบัติ” มาร่วมสัมผัสประสบการณ์ในฐานะตัวแทนคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจสุขภาพ โดยลีได้ถ่ายทอดคาแรกเตอร์ของแบรนด์ที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนหันมาใส่ใจดูแลตัวเองมากขึ้น พร้อมร่วมเป็นสักขีพยานของการเปิดตัวอย่างเป็นทางการ ซึ่งได้รับความสนใจจากเหล่าอินฟลูเอนเซอร์สายสุขภาพและไลฟ์สไตล์ที่มาร่วมสัมผัสประสบการณ์ของตู้กดอัจฉริยะ และเตรียมพร้อมแชร์รีวิวกันอย่างคึกคักศิริพร ทองรุจิโรจน์ ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท NUUI World จำกัด กล่าวว่า “ตลอดหลายปีที่ผ่านมา NUUI World มุ่งมั่นส่งต่อสุขภาพดีผ่านพลังของธรรมชาติ แต่ในวันนี้เรากำลังก้าวไปอีกขั้น จากแบรนด์ที่ดีต่อร่างกาย สู่แบรนด์ที่ทำให้ ‘รู้สึกดีในทุกวัน’ ทั้งในแง่ของร่างกาย จิตใจ และการใช้ชีวิตแนวคิด Feel Good, Everyday คือหัวใจใหม่ของ NUUI World เราเชื่อว่าผู้บริโภคยุคนี้ไม่ได้มองหาแค่อาหารเสริมที่เห็นผล แต่ต้องการสิ่งที่ ‘เข้ากับชีวิตจริง’ ใช้ง่าย เห็นผลจริง และสร้างประสบการณ์ที่ดีโดยไม่ฝืนหรือยัดเยียด นั่นคือเหตุผลที่เราพัฒนา NUUI On the Go ตู้กดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เข้าถึงง่าย เพื่อให้แบรนด์อยู่ใกล้ผู้บริโภคมากขึ้น พร้อมตอบสนองไลฟ์สไตล์ของคนเมือง โดยผลิตภัณฑ์บางรายการจะวางจำหน่ายเฉพาะใน NUUI On the Go เท่านั้น”