บางกอกแอร์เวย์สผนึกสนามบินสุโขทัย ส่งต่อแรงบันดาลใจอาชีพการบินแก่เด็กๆ ในกิจกรรม ‘ติดปีกเติมฝัน สร้างสรรค์โอกาสการเรียนรู้’ ปีที่ 3

บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส นำโดย ส่วนความยั่งยืนองค์กร และทีมจิตอาสา Blue Volunteers เดินหน้าสานต่อพันธกิจด้านความยั่งยืน โดยร่วมกับ สนามบินสุโขทัย และโรงเรียนการบิน BATC (Bangkok Air Aviation Training Center) จัดกิจกรรม “ติดปีกเติมฝัน สร้างสรรค์โอกาสการเรียนรู้” ปีที่ 3ภายใต้แนวคิด “Connect Your Happiness”เพื่อมอบความสุขและโอกาสแห่งการเรียนรู้สู่ชุมชน จัดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ สนามบินสุโขทัย
กิจกรรมนี้เปิดโอกาสให้เด็ก ๆ ในพื้นที่ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง และเปิดโลกทัศน์อาชีพด้านการบิน ผ่านกระบวนการ “เรียนรู้ด้วยการลงมือทำ” (Learning by Doing) โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3–6 จากโรงเรียนวัดท่าช้าง เข้าร่วมกิจกรรม อาทิ เยี่ยมชมพื้นที่ปฏิบัติงานภายในสนามบิน (Airport Tour) เรียนรู้เกี่ยวกับทางวิ่ง เครื่องฝึกบิน การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ดับเพลิง และการทำงานของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน รวมถึงเยี่ยมชมสวนสัตว์สนามบินสุโขทัย
บางกอกแอร์เวย์สมุ่งหวังที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการจุดประกายความฝัน และสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กๆ ได้มองเห็นเส้นทางอาชีพในอนาคตพร้อมร่วมพัฒนาชุมชนให้เติบโตอย่างมีความสุขและยั่งยืนต่อไป
