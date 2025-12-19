สถานการณ์ท่องเที่ยวในพื้นที่ จ.ตราด เริ่มมีความเชื่อมั่นอีกครั้งหลัง นย.ควบคุมพื้นที่ชายแดนได้เบ็ดเสร็จ

ตราด - ผอ.ททท.ตราด ชี้สถานการณ์การท่องเที่ยวในพื้นที่กลับมามีความเชื่อมั่นอีกครั้ง นย.ตราด ควบคุมพื้นที่ชายแดนได้เบ็ดเสร็จ ยันเรือโดยสาร รถโดยสารและเครื่องบินยังเปิดบริการตามปกติ พร้อมจัดกิจกรรมรับนักท่องเที่ยวช่วงคริสต์มาส และปีใหม่
วันนี้ ( 19 ธ.ค.) ว่าที่ร้อยตรี กรกฎ โอกาส ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานตราด เผยถึงสถานการณ์ชายแดนที่เริ่มคลี่คลายหลังทหารนาวิกโยธินตราด ได้ยึดคืนพื้นที่บ้าน 3 หลังและควบคุมสถานการณ์ได้อย่างเรียบร้อย ว่าได้เรียกความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการในพื้นที่ จ.ตราด ให้กลับคืนมาได้อีกครั้ง
โดยเฉพาะในพื้นที่ 3 เกาะหลักทั้งเกาะช้าง เกาะกูด และเกาหมาก และ อ.คลองใหญ่ ที่กลับมามียอดจองการเข้าพักเพิ่มขึ้นอีกครั้ง เช่นเดียวกับผู้ประกอบการทั้งสถานีบริการน้ำมัน โรงแรม รีสอร์ท และร้านอาหาร ที่เริ่มกลับมาเปิดให้บริการหลังได้รับสัญญาณว่าพื้นที่มีความปลอดภัย
“ สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ใน จ.ตราด สามารถท่องเที่ยวได้ตามปกติยกเว้นบริเวณพื้นที่ที่ทางทหาร ที่ยังถูกกันไว้เป็นพื้นที่หวงห้ามหรือสงวนงดเว้นการท่องเที่ยว ”
ว่าที่ร้อยตรี กรกฎ ยังกล่าวอีกว่าการเดินทางมายัง จ.ตราด ยังคงเป็นไปตามปกติคือ ยังมีสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ให้บริการวันละ 3 เที่ยวบิน ส่วนเรือเฟอร์รี่ไปเกาะช้าง ให้บริการเวลา 06:30 - 18:30 น.และเรือโดยสารไปเกาะกูดและเกาะหมาก ให้บริการตามปกติ
“ ทั้งนี้แม้สถานการณ์ชายแดนที่เกิดขึ้นจะทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ ลดลงประมาณ 25% แต่บรรยากาศการท่องเที่ยวโดยรวมยังคงมีความคึกคัก ซึ่งในช่วงเทศกาลคริสต์มาส ททท.สำนักงานตราด ยังได้จัดมีของขวัญเล็ก ๆ น้อย ๆ สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางในพื้นที่”
โดยผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานตราด มั่นใจว่าบรรยากาศการท่องเที่ยวในช่วงคริสต์มาสและก็ปีใหม่ รวมถึงหลังปีใหม่จะคึกคัก ท่ามกลางการดูแลความปลอดภัยบริเวณแนวชายแดนของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน และหน่วยงานที่ดูแลเรื่องความมั่นคงของจังหวัดตราด และจังหวัดใกล้เคียงอย่างจันทบุรี