บางกอกแอร์เวย์สน้อมถวายความอาลัย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส นำโดย นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ พร้อมคณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหาร จัดพิธีถวายความอาลัยเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ อันเป็นการรำลึกถึงพระราชจริยวัตรอันงดงามที่ทรงเป็นแบบอย่างแก่ปวงชนชาวไทยตลอดพระชนม์ชีพ โดยได้กล่าวคำถวายอาลัย ยืนสงบนิ่ง และลงนามถวายความอาลัย ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
จากนั้น คณะผู้บริหารได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา และเข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร เมื่อเร็ว ๆ นี้
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ พระองค์ฯทรงเป็นแม่ของแผ่นดิน ผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตา และพระปรีชาสามารถ ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อความผาสุกของปวงชนชาวไทยตลอดมา จึงขอสืบสานพระราชปณิธานด้านการทำความดีเพื่อส่วนรวม และความมุ่งมั่นในการสร้างคุณประโยชน์แก่สังคม โดยยึดมั่นในพระราชจริยวัตรอันงดงามเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและดำเนินชีวิต พร้อมร่วมกันสืบสานพระราชปณิธานให้มั่นคงยิ่งขึ้นสืบไป