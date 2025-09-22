ส่งคณะนักเตะเยาวชนไทย โครงการ “เตะล่าฝัน ซีซัน 3” บินลัดฟ้าสู่เยอรมนี ร่วมฝึกซ้อมกับสโมสรฟุตบอลเยาวชนบุนเดสลีกา

พีพีทีวี เอชดี 36 ร่วมกับ การกีฬาแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยผู้สนับสนุน บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส และ อัมโบร ไทยแลนด์ ส่งคณะ 17 นักเตะเยาวชนไทย และทีมผู้ฝึกสอนจากสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ในโครงการ “SAT PRESENTS BUNDESLIGA DREAM : เตะล่าฝัน ซีซัน 3” เดินทางสู่ประเทศเยอรมนี เพื่อร่วมฝึกอบรมและอุ่นเครื่องกับสโมสรฟุตบอลเยาวชนชั้นนำในศึกบุนเดสลีกา โดยมี นายสุรพล จำรูญ หัวหน้างานพัฒนากีฬาอาชีพ การกีฬาแห่งประเทศไทย นายปรวุฒิ วรยุทธการ ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ พร้อมด้วย นายฤทธิชัย พรหมปราบทุกข์ ผู้จัดการส่วนคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้ง (กีฬา) พีพีทีวี เอชดี 36 นายพัชรพล กิตติวิทวัส ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ อัมโบร ประเทศไทย และนายปิยวัฒน์ กิจเมธี ผู้ช่วยผู้จัดการผลิตภัณฑ์ฯ ร่วมงาน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เมื่อเร็ว ๆ นี้