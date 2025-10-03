บางกอกแอร์เวย์ส คว้าท็อปเทนสายการบินที่มีบริการบนเครื่องบินยอดเยี่ยมระดับโลก จากผลโหวต Smart Travel Asia ประจำปี 2568

บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ได้รับการโหวตให้เป็นหนึ่งใน 10 สายการบินที่มีบริการบนเครื่องบินยอดเยี่ยมระดับโลก (Best Cabin Service) จากการจัดอันดับโดยผลสำรวจความคิดเห็น “Best in Travel Poll 2025” โดยเว็บไซต์ท่องเที่ยวชั้นนำ SmartTravelAsia.com ซึ่งสะท้อนถึงความไว้วางใจและความพึงพอใจจากนักเดินทางทั่วโลก
กัปตันเดชิศร์ เจริญวงศ์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายปฏิบัติการบิน บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ในนามของผู้บริหารและพนักงานของบางกอกแอร์เวย์ส ผมขอขอบคุณทุกคะแนนเสียงจากผู้โดยสารทั่วโลก ที่โหวตให้สายการบินของเรา เป็นหนึ่งใน 10 สายการบินที่มีบริการบนเครื่องบินยอดเยี่ยมระดับโลก สะท้อนถึงความทุ่มเท ความเป็นมืออาชีพ การบริการด้วยเอกลักษณ์ เอเชีย บูทีค แอร์ไลน์ บางกอกแอร์เวย์สจะยังคงมุ่งมั่นยกระดับการบริการ เพื่อส่งมอบประสบการณ์การเดินทางที่พิเศษ ควบคู่ไปกับการรักษามาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด เพื่อให้ทุกการเดินทางของผู้โดยสารทุกคนเต็มไปด้วยความสะดวกสบายและความประทับใจ”
การจัดอันดับ “Best in Travel Poll” โดย Smart Travel Asia เป็นผลจากการสำรวจความคิดเห็นของนักเดินทางนานาชาติหลายล้านคน ครอบคลุมหลากหลายหมวดหมู่ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ โดยพิจารณาจากประสบการณ์จริง ความพึงพอใจ และความน่าเชื่อถือของแบรนด์ ผลการโหวตจึงสะท้อนความเห็นที่แท้จริงจากนักเดินทางทั่วภูมิภาค