บางกอกแอร์เวย์สรับรางวัลพระราชทานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ประจำปี 2568 (Thailand Tourism Awards 2025) หนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยสู่ความยั่งยืน

บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส รับสองรางวัลพระราชทานอันทรงเกียรติ ในพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย หรือรางวัลกินรี ครั้งที่ 15 ประจำปี 2568 (Thailand Tourism Awards 2025) โดยมี ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธี จัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เพื่อเชิดชูผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทยที่มีคุณภาพสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวอย่างยอดเยี่ยม พร้อมยกระดับยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเพื่อมุ่งสู่ความยั่งยืน ในโอกาสนี้ นางจันทร์ทิพย์ ทองกันยา รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และนางสาวตรีศรัณย์ สีตกะลิน รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เลขานุการบริษัท และรักษาการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายสนามบิน เป็นผู้แทนเข้ารับพระราชทานรางวัล ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพมหานคร เมื่อเร็ว ๆ นี้
ในปีนี้ สายการบินบางกอกแอร์เวย์สได้รับ รางวัลดีเด่น อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ประเภทองค์กรสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวยั่งยืน สาขาองค์กรภาคเอกชน (Thailand Tourism Outstanding Awards) และรางวัลแห่งความยั่งยืน (Thailand Tourism Sustainability Awards) ประเภทองค์กรสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวยั่งยืน จากโครงการ“บางกอกแอร์เวย์ส บูทีค ซีรีส์” (Bangkok Airways Boutique Series) สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของสายการบินฯ ในการดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญต่อความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล
“บางกอกแอร์เวย์ส บูทีค ซีรีส์” เป็นกิจกรรมการแข่งขันวิ่งมาราธอนที่จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sport Tourism) ภายใต้แนวคิดใส่ใจสิ่งแวดล้อมและชุมชน โดยปีนี้จัดขึ้นใน 3 จังหวัด ซึ่งมีเอกลักษณ์การท่องเที่ยวอันโดดเด่น ได้แก่ เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี, จังหวัดตราด และจังหวัดสุโขทัย กิจกรรมนี้ไม่เพียงแต่สร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจให้กับนักวิ่งทั้งชาวไทยและต่างชาติ แต่ยังช่วยกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่น ตอกย้ำเจตนารมณ์ของสายการบินฯ ในการสนับสนุนการท่องเที่ยวของประเทศไทยสู่ความยั่งยืน