ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. คว้ารางวัลกินรี ระดับดีเด่น ครั้งที่ 15

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (รางวัลกินรี) ครั้งที่ 15 รางวัลดีเด่น ประเภทแหล่งท่องเที่ยว สาขาแหล่งท่องเที่ยวนันทนาการ แก่ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานในงานพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) หรือรางวัลกินรี ครั้งที่ 15 ประจำปี 2568 ซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดขึ้นเพื่อมอบรางวัลให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทยที่มีคุณภาพยอดเยี่ยม โดยมี นางสาวรัชดาพร เสียงเสนาะ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ เป็นผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เข้ารับพระราชทานรางวัลดีเด่น ประเภทแหล่งท่องเที่ยว สาขาแหล่งท่องเที่ยวนันทนาการ ซึ่งมอบให้กับศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง แหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานไฟฟ้า ที่คำนึงถึงความยั่งยืนของชุมชนและสิ่งแวดล้อม ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ
นางสาวรัชดาพร เสียงเสนาะ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ เปิดเผยว่า รางวัลกินรีได้ตอกย้ำบทบาทของ กฟผ. ในการดูแลพลังงานควบคู่กับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม ความสำเร็จครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือ ร่วมแรง และร่วมใจของ กฟผ. และชุมชน ที่ได้ร่วมกันสร้างการเรียนรู้ สร้างความสุข และสร้างแรงบันดาลใจเพื่อสังคมที่ยั่งยืน ทำให้ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. เปรียบเสมือน “บ้านหลังหนึ่ง” ที่เปิดต้อนรับทุกคนด้วยความจริงใจ โดยมีความมุ่งมั่นในการยกระดับศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ทั่วประเทศ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ด้านพลังงานของไทยที่ผสมผสานเทคโนโลยีที่ทันสมัย เข้ากับการเป็นมิตรต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม พร้อมมุ่งสู่เป้าหมายการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน
สำหรับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย หรือ รางวัลกินรี เป็นรางวัลสูงสุดในแวดวงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จัดโดย ททท. อย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลา 30 ปี ตั้งแต่ปี 2539 เพื่อยกย่องเชิดชูผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่มีการพัฒนาคุณภาพ และรักษามาตรฐานการให้บริการที่มีความเป็นเลิศ สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล