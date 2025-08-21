ตลท.จัดงาน Thailand Focus 2025: Beyond the Challenges ก้าวข้ามความท้าทายสู่โอกาสลงทุนใหม่ 27-29 ส.ค.นี้

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดงาน Thailand Focus 2025 ซึ่งเป็นงาน flagship ประจำปีที่จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 19 ภายใต้แนวคิด Beyond the Challenges ชูความโดดเด่นและสร้างความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจและตลาดทุนไทยในการก้าวข้ามความท้าทาย สู่โอกาสการลงทุนใหม่ เพิ่ม Visibility ให้กับบริษัทจดทะเบียนไทยสู่สายตาผู้ลงทุนสถาบันทั้งในและต่างประเทศ
นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ และตลาดทุน จะมาร่วมให้ข้อมูลโดยตรงแก่ผู้ลงทุนสถาบันทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นแนวนโยบายภาครัฐเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อการลงทุนและศักยภาพการแข่งขันของไทย การขับเคลื่อนภาคการเงินและตลาดทุนในช่วงจุดเปลี่ยนสำคัญ การพลิกโฉมการท่องเที่ยวประเทศไทยสู่ความยั่งยืน การสร้างมูลค่าธุรกิจเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพและการแพทย์ซึ่งเป็นอุตสาหกรรม S-Curve ใหม่ รวมถึงโอกาสสำหรับภาคธนาคารใน virtual bank
นอกจากนี้ ยังมีผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทจดทะเบียนทุกขนาด ครอบคลุมอุตสาหกรรมสำคัญ ร่วมนำเสนอข้อมูลศักยภาพธุรกิจและทิศทางการเติบโตผ่านการประชุมทั้ง Group meetings และ One-on-one
งาน "Thailand Focus 2025: Beyond the Challenges" จัดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับพันธมิตรหลัก ได้แก่ บล. ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) บล. เกียรตินาคินภัทร ร่วมกับ Bank of America Securities และ บล. ยูบีเอส (ประเทศไทย) ระหว่างวันที่ 27-29 สิงหาคม 2568 ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ