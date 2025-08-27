ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดงาน Thailand Focus 2025: Beyond the Challenges ก้าวข้ามความท้าทาย  สู่โอกาสการลงทุน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับ 3 พันธมิตรจัดงาน “Thailand Focus 2025 : Beyond the Challenges” 27-29 สิงหาคมนี้ เน้นให้ข้อมูล เสริมความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจและตลาดทุนไทยท่ามกลางความ ท้าทาย พร้อมนำเสนอโอกาสการลงทุนใหม่แก่ผู้ลงทุนสถาบันทั้งในและต่างประเทศ ผู้ลงทุนสถาบัน 180 ราย จาก 75 สถาบันทั่วโลก ร่วมรับฟัง
งาน Thailand Focus 2025: Beyond the Challenges จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ร่วมกับพันธมิตรหลัก ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทรจำกัด (มหาชน) ร่วมกับ Bank of America Securities และบริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัดระหว่างวันที่ 27-29 สิงหาคม 2568 ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นงานสำคัญของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่จัดมาอย่างต่อเนื่องเป็น ปีที่ 19 แล้ว
นายอัสสเดช คงสิริ กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า งาน Thailand Focus 2025 ในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Beyond the Challenges” เพื่อให้ข้อมูลผู้ลงทุนและสร้างความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจ ตลาดทุน และ บจ. ไทยที่สามารถก้าวข้ามความท้าทายต่างๆ ท่ามกลางปัจจัยความไม่แน่นอน โดยเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนสถาบันทั่วโลกได้พบและรับฟังข้อมูลโดยตรงจากผู้บริหารระดับสูงทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคตลาดทุน สอดคล้องบทบาทตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ให้ความสำคัญในการให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง
“งาน Thailand Focus ไม่เพียงเป็นเวทีสำคัญในการนำเสนอความแข็งแกร่งและความน่าสนใจลงทุนของ บจ. ไทย แต่ยังตอกย้ำความมุ่งมั่นของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มุ่งยกระดับตลาดทุน สร้างความเชื่อมั่นผ่านการทำงานกับพันธมิตรทุกภาคส่วน พร้อมพัฒนากลไกส่งเสริมการลงทุนและระดมทุน โดยผู้ลงทุนสถาบันที่เข้าร่วมงานในปีนี้ ให้ความสนใจต่อความก้าวหน้าในประเด็นสำคัญด้านมหภาค เช่น การลงทุนและการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ การบริหารจัดการหนี้ภาคครัวเรือนและความแข็งแกร่งของภาคการเงิน ตลอดจนการปรับตัวของภาคธุรกิจให้ตอบรับกับกระแสและความท้าทายในอนาคต ส่วนการประชุมร่วมระหว่าง บจ. กับผู้ลงทุนสถาบัน ยังคงได้รับความสนใจเนื่องจากมี บจ. ที่โดดเด่นกระจายตัวอยู่ในหลากหลายอุตสาหกรรม สะท้อนความสนใจลงทุนในตลาดทุนไทย” นายอัสสเดชกล่าว
Thailand Focus 2025 ได้รับเกียรติจาก ดร. เผ่าภูมิ โรจนสกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวเปิดงาน ชูแนวนโยบายภาครัฐที่มุ่งเน้นสร้างความเชื่อมั่นต่อการลงทุน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงร่วมให้ข้อมูลถึงทิศทางโอกาส