เช็กด่วน!ขบ.เตือนถุงลมนิรภัย" ทาคาตะ"ไม่ได้มาตรฐาน เปลี่ยนฟรีได้ทั่วปท.

กรมการขนส่งทางบก เตือน!! เช็กด่วนก่อนสาย อันตรายถึงชีวิต รถที่ใช้ถุงลมนิรภัยยี่ห้อ ทาคาตะ (Takata) ไม่ได้มาตรฐานความปลอดภัย ต้องนำรถเข้ามาเช็กด่วน ย้ำ!! เปลี่ยน “ฟรี” ไม่มีค่าใช้จ่าย ณ ศูนย์บริการรถยนต์ทั่วประเทศ
นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ ห่วงใยผู้ขับขี่รถยนต์หลังพบผู้เสียชีวิตจากเศษชิ้นส่วนโลหะพุ่งออกจากถุงลมนิรภัยยี่ห้อ ทาคาตะ (Takata) ที่เกิดการทำงานผิดปกติหลังรถชนขอบทางส่งผลให้ผู้ขับขี่เสียชีวิต โดยตามที่มีรายงานปัญหาการทำงานผิดปกติของถุงลมนิรภัย ยี่ห้อ ทาคาตะ (Takata) ที่ติดตั้งในรถยนต์หลายรุ่น ซึ่งทำให้ถุงลมนิรภัยทำงานผิดพลาดและอาจเกิดการระเบิดอย่างรุนแรงส่งผลให้ผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บสาหัสหรืออาจเสียชีวิตได้ตามที่ปรากฏตามข่าวทั้งในประเทศและต่างประเทศ กรมการขนส่งทางบก สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย และบริษัทรถยนต์กว่า 14 ยี่ห้อ ได้ร่วมกันดำเนินโครงการเรียกคืนรถยนต์ (Recall) เข้ารับการตรวจสอบและแก้ไขถุงลมนิรภัยเพื่อป้องกันอันตรายร้ายแรงที่อาจเกิดขึ้น โดยปัจจุบันยังคงมีรถยนต์อีกกว่า
5 แสนคัน ที่ยังมิได้นำรถเข้ารับการตรวจสอบและแก้ไขถุงลมนิรภัย
กรมการขนส่งทางบก จึงขอให้ประชาชนอย่าชะล่าใจ และเร่งตรวจสอบว่ารถของท่านเข้าข่ายต้องเข้ารับการตรวจสอบและแก้ไขถุงลมนิรภัยหรือไม่ ผ่าน 4 ช่องทางดังต่อไปนี้
1. ตรวจสอบด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ www.checkairbag.com
2. ตรวจสอบข้อความท้ายใบเสร็จรับเงิน กรณีดำเนินการทางทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบก โดยเมื่อเข้ารับบริการที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศ หากระบบตรวจพบว่าเป็นรถที่เข้าข่าย เจ้าหน้าที่จะทำการแจ้งโดยทันทีพร้อมขอข้อมูลชื่อและเบอร์ติดต่อเจ้าของรถเพื่อนำไปประสานบริษัทรถยนต์ให้ติดต่อนัดหมายเข้ารับการตรวจสอบและแก้ไขถุงลมนิรภัยต่อไป หรือในกรณีดำเนินการชำระภาษีรถประจำปีผ่านระบบออนไลน์ (DLT E-Service) ระบบจะขึ้นหน้าต่างแจ้งเตือนทันที
3. ตรวจสอบข้อความที่ปรากฏบนรายงานผลการตรวจสภาพรถ เมื่อนำรถไปเข้ารับการตรวจสภาพที่สถานตรวจสภาพรถ (ตรอ.)
4. จดหมายแจ้งเตือนจากกรมการขนส่งทางบกและบริษัทรถยนต์ ที่จะส่งไปยังที่อยู่ของเจ้าของรถโดยตรง
หากพบว่าเป็นรถที่เข้าข่าย ให้รีบติดต่อและนำรถเข้ารับการตรวจสอบและแก้ไขถุงลมนิรภัยที่ศูนย์บริการรถยนต์ใกล้บ้านท่านทั่วประเทศ “ฟรี...ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น” ด้วยความห่วงใยและใส่ใจถึงความปลอดภัยอย่างสูงสุดของประชาชนผู้ใช้รถทุกคน โปรดอย่าชะล่าใจ “เช็กให้ชัวร์ เปลี่ยนให้ไว ก่อนถุงลมนิรภัยยี่ห้อ ทาคาตะ จะทำร้ายคุณ”นอกจากนี้ กรมการขนส่งทางบกอยู่ระหว่างการพิจารณายกระดับมาตรการกำกับดูแลด้านความปลอดภัย
สำหรับรถยนต์ที่เข้าข่ายต้องเปลี่ยนถุงลมนิรภัยแต่ยังไม่ได้ดำเนินการแก้ไข โดยจะพิจารณาแนวทางและกลไกที่เหมาะสมในการตรวจสภาพรถหรือการดำเนินการทางทะเบียนเพื่อสร้างแรงจูงใจให้เจ้าของรถเร่งนำรถเข้ารับการตรวจสอบและเปลี่ยนถุงลมนิรภัยโดยเร็ว ทั้งนี้ เพื่อป้องกันอันตรายร้ายแรงที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร และผู้ใช้ถนนโดยรวม ตลอดจนลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินในอนาคต