รัฐบาลลุยอีเซอร์วิส เปิดซื้อประกัน พ.ร.บ.-ชำระภาษีรถผ่าน "เป๋าตัง" ได้แล้ว ปีหน้าให้ต่อใบขับขี่-จดทะเบียนรถผ่านแอปฯ ได้

“รัฐบาล” ขับเคลื่อนมาตรการดิจิทัลครบวงจร เปิดให้ชำระภาษีรถยนต์-ซื้อประกัน พ.ร.บ.ผ่านแอปฯ เป๋าตัง เดินหน้าต่อยอด e-Service คาดปี 69 เปิดให้ต่อใบขับขี่-จดทะเบียนรถผ่านแอปฯ ได้
นายอนุกูล พฤกษานุศักดิ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัลและความก้าวหน้าทางนวัตกรรม ได้กำลังเปลี่ยนโฉมการให้บริการและปรับปรุงกระบวนการทำงานของภาครัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องมือสำคัญ อาทิ “แอปพลิเคชันเป๋าตัง” ที่ได้ทำให้การดำเนินงานของภาครัฐก้าวเข้าสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลอย่างครบวงจร ทั้งในด้านการรับสิทธิประโยชน์จากภาครัฐ การทำธุรกรรมทางการเงิน และการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ขณะเดียวกันเพื่อให้เครื่องมือชิ้นสำคัญสามารถอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงบริการของภาครัฐอย่างครอบคลุมครบวงจร รัฐบาลโดยกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม บูรณาการความร่วมมือร่วมกับ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง เพิ่มช่องทางในการชำระภาษีรถผ่านระบบออนไลน์ สามารถชำระภาษีรถได้ทุกที่ทุกเวลา
ทั้งนี้ สามารถดำเนินการชำระภาษีรถ ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ตั้งแต่ขั้นตอนการยื่นชำระภาษี การชำระเงิน และการรอรับเครื่องหมายการเสียภาษีที่บ้านผ่านช่องทางไปรษณีย์ไทย ซึ่งระหว่างที่รอรับการจัดส่งเครื่องหมายฯ ยังสามารถแสดงเครื่องหมายการเสียภาษีผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ในระยะเวลา 15 วัน สำหรับการเข้าถึงฟีเจอร์การเข้าใช้บริการรับชำระภาษีรถประจำปี และซื้อ พ.ร.บ. ประกันภัยรถยนต์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง สามารถดำเนินการได้ดังนี้
1. เปิดแอปพลิเคชันเป๋าตัง เลือก บริการ “ชำระภาษีรถประจำปี”
2. เลือกการชำระภาษีสำหรับรถของตนเอง / ชำระแทนเจ้าของรถ
3. เลือกรถที่ต้องการชำระ (หากยังไม่ได้มีการซื้อ พ.ร.บ. สามารถดำเนินการซื้อผ่านแอปพลิเคชันได้ทันที)
4. หลังชำระ ระบบจะแสดงเครื่องหมายการเสียภาษีดิจิทัลใช้ได้จริง 15 วัน
“เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืน รัฐบาล โดยกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนานาคม ได้วางแผนและแนวทางการต่อยอดการพัฒนาระบบการให้บริการต่ออายุใบอนุญาตขับรถผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง ซึ่งคาดว่าแอปพลิเคชันดังกล่าวจะสามารถเปิดให้ประชาชนใช้บริการได้ภายในปี 2569 อีกทั้ง เพื่อให้แอปพลิเคชันมีฟีเจอร์ที่ครอบคลุมทุกการให้บริการ กรมการขนส่งทางบก ยังได้เตรียมแผนการวางระบบสำหรับการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจดทะเบียนรถ หรือที่เรียกว่า (e-Service) โดยเป็นการดำเนินการผ่านการยื่นเอกสารขอจดทะเบียนรถผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อลดระยะเวลาการจดทะเบียน ซึ่งจะทำให้ประชาชนได้รับการรับบริการที่สะดวกรวดเร็ว ช่วยลดการใช้ป้ายแดงระหว่างรอการจดทะเบียนรถ คาดการณ์ว่าในปี 2569 จะมีการใช้การโดยนำร่องผ่านการจดทะเบียนรถสำหรับรถยนต์ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (รย.1) และรถจักรยานยนต์ (รย.12) ก่อนขยายไปยังรถประเภทอื่น ๆ ต่อไป” นายอนุกูล ระบุ