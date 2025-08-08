สะดวกสุดๆ!ขบ.ครบรอบ 84 ปี เปิดบริการต่อภาษีรถ ผ่านแอปฯ “เป๋าตัง” ส่วนปีหน้า”ต่อใบขับขี่ออนไลน์”ใช้ได้

กรมขนส่งฯครบรอบ 84 ปี เปิดตัวบริการต่อภาษีรถออนไลน์ ผ่านแอปฯ “เป๋าตัง” สะดวกลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ปีหน้าขยาย ต่อใบขับขี่ออนไลน์ “สุรพงษ์”ย้ำตรวจสอบคุณภาพความปลอดภัยเหมือนเดิม
วันที่ 8 สิงหาคม 2568 นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานงานวันคล้ายวันสถาปนากรมการขนส่งทางบก ครบรอบ 84 ปี “ขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อการขนส่งที่ปลอดภัย สู่อนาคตที่ยั่งยืน”และพิธีเปิดตัวการให้บริการต่อภาษีรถออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ที่จะอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการชำระภาษีรถประจำปีให้ได้รับการบริการที่สะดวก สบาย ลดเวลาการเดินทาง เพิ่มช่องทางในการชำระภาษีรถผ่านระบบออนไลน์ สามารถชำระภาษีรถได้ทุกที่ทุกเวลา ซึ่งพร้อมให้บริการแล้วตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2568 เป็นต้นไป
นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ รมช.คมนาคม กล่าวว่า กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เป็นหน่วยงานหลักสำคัญในการกำกับ ดูแล พัฒนาระบบการขนส่งทางถนน และการให้บริการประชาชนด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับยานพาหนะและการขับขี่ สร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของประเทศ ที่ผ่านมา ขบ.ได้ปฏิบัติภารกิจมาอย่างต่อเนื่อง จนถึงปัจจุบันในปีที่ 84 ด้วยยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนพัฒนาภารกิจอย่างต่อเนื่องชัดเจน ขณะที่รัฐบาลมีนโยบายยกระดับหน่วยงานภาครัฐด้วยเทคโนโลยี โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ กระทรวงคมนาคม จึงได้มอบหมายให้ ขบ. พัฒนาและนำเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพมาใช้ขับเคลื่อนการดำเนินงาน เพื่อกำกับ ดูแล พัฒนาระบบการขนส่งทางถนน และการให้บริการประชาชนภายใต้กลไกของหน่วยงาน รวมถึงขยายความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอกกระทรวงคมนาคม
โดย ปี 2567 กรมขนส่งฯ และธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ได้ร่วมมือกันในการให้บริการใบขับขี่รถยนต์ระหว่างประเทศ ผ่าน แอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”และล่าสุด ได้ร่วมมือกันต่อยอดพัฒนาการให้บริการชําระภาษีรถประจําปีผ่าน แอปฯ “เป๋าตัง”เพื่ออำนวยความสะดวก และลดภาระด้านเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับประชาชนที่ต้องการชำระภาษีรถยนต์ประจำปี ขณะที่ในปี 2569 จะพัฒนาต่อยอด บริการต่อใบอนุญาตขับรถออนไลน์ ซึ่งอยู่ระหว่าง ประสานความร่วมมือกับแพทยสภาในการตรวจและรับรอง ด้านสุขภาพ และการเชื่อมระบบ เพื่อให้เกิดความสะดวกมากที่สุด
“ปัจจุบันมีรถยนต์กว่า 44 ล้านคัน มีรายได้จากภาษีประจำปี ประมาณ4 หมื่นล้านบาท ต่อปี โดยจัดสรรให้ท้องถิ่น กทม. ประมาณ 1.6 หมื่นล้านบาท หรือ ประมาณ 40% ที่เหลือ กระจายสู่่ท้องถิ่น ซึ่งการชำระภาษีรถยนต์นั้นไม่ได้มุ่งหวังแต่เรื่องรายได้ แต่จะเป็นการตรวจสอบสภาพรถ ส่วนการต่อใบขับขี่ จะเป็นการตรวจสภาพของบุคคล ว่ามีสมรรถนะ สมรรถภาพ ตามที่กำหนด ซึ่งมีเป้าหมายในเรื่องความปลอดภัยนั่นเอง โดยให้ขบ.ดำเนินการตามกระบวนการให้ความแข็งแรง และขับเคลื่อนไปพร้อมกับการให้บริการที่มีความสะดวก รวดเร็ว จึงต้องนำเทคโนโลยีเข้ามาให้บริการ”
นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) กล่าวว่า ที่ผ่านมา ขบ. ได้บูรณาการร่วมกับ ธนาคารกรุงไทย ในการพัฒนาช่องทางการทําธุรกรรมผ่านระบบดิจิทัลเพื่ออํานวยความสะดวกแก่ประชาชน โดยเปิดให้บริการขอรับใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” เมื่อ วันที่ 13 ธันวาคม 2567 ถึงปัจจุบันมีจํานวนผู้ใช้บริการ ออกใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศแล้ว จํานวน 51,257 ฉบับ ซึ่งถือได้ว่าโครงการดังกล่าวได้รับ การตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดี
วันนี้ เป็นอีกหนึ่งก้าวสําคัญที่ ได้ร่วมมือกันต่อยอดพัฒนาการให้บริการชําระภาษีรถประจําปีผ่าน แอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ได้สําเร็จ ในปัจจุบันมีจํานวนผู้ใช้งาน”แอปฯเป๋าตัง”มากกว่า 40 ล้านราย ทําให้เชื่อได้ว่าระบบดังกล่าวจะช่วยเพิ่มจํานวนรายได้จากการจัดเก็บภาษีรถ ประจําปีได้อย่างมีนัยสําคัญ เพราะเป็นการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ต้องการชําระ ภาษีรถ ให้สามารถทําธุรกรรมทุกขั้นตอนได้ผ่านแอปฯเป๋าตัง ตั้งแต่การยื่นชําระภาษี ชําระเงิน และรอรับเครื่องหมายการเสียภาษีที่บ้าน ผ่านช่องทางการจัดส่งของไปรษณีย์ไทย ซึ่งระหว่างที่รอรับการจัดส่งเครื่องหมายฯ ยังสามารถแสดงเครื่องหมายการเสียภาษีผ่านแอปฯ เป๋าตังได้ภายในระยะเวลา 15 วันอีกด้วย
@ปี 69 เตรียมเปิด”ต่อใบขับขี่-ยื่นจดทะเบียนรถ”ผ่านออนไลน์
และช่วงต้น ปี 2569 จะเปิดให้บริการต่ออายุใบอนุญาตขับรถผ่านแอปฯ เป๋าตังได้ เพื่ออำนวยความสะดวกกับประชาชนที่ต้องการต่อใบอนุญาตขับขี่ ซึ่งปัจจุบันสามารถอบรมผ่านออนไลน์ ใช้เวลา1 ชม. แล้ว เหลือเพียงการตรวจสุขภาพและออกใบรับรองแพทย์ ซึ่งอยู่ระหว่างหารือกระทรวงสาธารณสุขเพื่อทำข้อตกลงร่วมกัน (MOU) ในการตรวจและออกใบรับรองแพทย์ เชื่อมผ่านออนไลน์
ส่วน ผู้ที่ทำใบขับขี่ใหม่ หรือ ใบขับขี่ขาดการต่ออายุเกินระยะเวลา ซึ่งต้องมีขั้นตอนการสอบขับรถยนต์ ต้องมาดำเนินการที่สำนักงานขนส่งเหมือนเดิม
นอกจากนี้ ขบ. ได้วางระบบสําหรับ การนําเทคโนโลยีมาใช้ในการจดทะเบียนรถ (e-Service) เป็นการยื่นเอกสารขอ จดทะเบียนรถผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อลดระยะเวลาการจดทะเบียน ส่งผลให้ประชาชน ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และช่วยลดการใช้ป้ายแดงระหว่างรอการจดทะเบียนรถ โดยในปี 2569 จะนําร่องใช้กับการจดทะเบียนรถสําหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (รย.1) และรถจักรยานยนต์ (รย.12) ก่อนขยายไปยังรถประเภทอื่นๆต่อไปในอนาคต และแน่นอนว่า กรมการขนส่งทางบกจะไม่หยุดแสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อร่วมกันยกระดับ การทําธุรกรรมและพัฒนาบริการด้านต่างๆของกรมการขนส่งทางบก ให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกมากยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต
นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทยฯ กล่าวว่า การชำระภาษีรถ ผ่านแอปฯ เป๋าตัง ซึ่งมีกระเป๋า”ขับรถ” ซึ่งอำนวยความสะดวก ครบวงจร เป็นการต่อยอดบริการ ขอใบขับขี่ระหว่างประเทศออนไลน์ ซึ่งมีผู้ใช้บริการเติบโต40% ภายในเวลา 6 เดือน ถือเป็นความร่วมมือที่ประสบความสำเร็จและจะมีบริการเพิ่มเติมเรื่องการต่อใบขับขี่ออนไลน์ ในปี 69 เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ประชาชน ช่วยลดทั้งค่าใช้จ่ายและเวลาในการเดินทาง