ขบ.เผยเก็บภาษีรถยนต์ไตรมาสแรกงบปี 67 รวมกว่า 1.54 ล้านคัน เป็นเงิน 2.07 พันล้านบาท

ขบ.เผยยอดภาษีรถยนต์ไตรมาส 1/ 67 (ต.ค.66-ธ.ค.66) รวมกว่า1.54 ล้านคัน รวมรายได้ 2.07 พันล้านบาท แนะจ่ายผ่านออนไลน์ แอปฯ DLT สะดวก รถยนต์อายุเกิน 7 ปี รถจักรยานยนต์เกิน 5 ปี ตรวจสภาพก่อนเพื่อความรวดเร็วนายเสกสม อัครพันธุ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก และโฆษกกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) กล่าวว่า ยอดผู้ชำระภาษีรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในไตรมาสที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 2566 – 31 ธ.ค. 2566 ที่กรมการขนส่งทางบกสามารถจัดเก็บภาษีรถในส่วนกลาง (พื้นที่ 1 – 5 ) ได้จำนวนทั้งสิ้น 1,542,517 คัน รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 2,072,445,855.80 บาทโดยแบ่งออกเป็นผู้ใช้บริการชำระภาษีรถประจำปีออนไลน์ แอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax จำนวน 30,193 คัน เว็บไซต์ https://eservice.dlt.go.th จำนวน 195,357 คัน ผ่านแอปพลิเคชัน mPAY และ Truemoney Wallet จำนวน 2,895 คัน และเคาน์เตอร์เซอร์วิส จำนวน 41,255 คันส่วนการใช้บริการรับชำระภาษีรถประจำปี ณ สำนักงานขนส่งพื้นที่ 1 – 5 มีผู้ใช้บริการจำนวน 1,066,926 คัน การใช้บริการเลื่อนล้อต่อภาษี (Drive Thru for Tax) จำนวน 182,973 คัน Shop Thru for Tax จำนวน 1,235 คัน ที่ทำการไปรษณีย์ จำนวน 1,396 คัน ชำระผ่านธนาคาร จำนวน 1 คัน ชำระผ่านศูนย์บริการร่วมคมนาคม 15,904 คัน ตู้ Kiosk จำนวน 4,382 คันสำหรับผู้ที่ชำระภาษีรถประจำปีผ่านแอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax เรียบร้อยแล้ว สามารถเลือกให้จัดส่งเครื่องหมายการเสียภาษีและใบเสร็จรับเงินทางไปรษณีย์ ซึ่งจะได้รับภายใน 5 วันทำการนับจากวันชำระเงิน หรือเลือกพิมพ์เครื่องหมายการเสียภาษีด้วยตนเองที่ตู้รับชำระภาษีรถประจำปีอัตโนมัติ (Kiosk) ภายในสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5 ก็ได้ และในระหว่างที่รอรับเอกสาร ระบบจะแสดงหลักฐานการชำระภาษีรถประจำปีชั่วคราว เพื่อให้เจ้าของรถสามารถใช้เป็นหลักฐานแสดงการชำระภาษีจนกว่าจะได้รับเครื่องหมายการเสียภาษีประจำปีจากกรมการขนส่งทางบกปัจจุบันกรมการขนส่งทางบก มีช่องทางในการให้บริการประชาชนสำหรับการชำระภาษีรถยนต์และรถจักรยานยนต์หลายช่องทาง โดยมีช่องทางการชำระภาษีออนไลน์ ซึ่งได้รับความนิยมจากประชาชนเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากมีความสะดวก ไม่ต้องเดินทางมาที่สำนักงานขนส่ง”อยู่ที่ไหนก็สามารถชำระภาษีได้”กรมการขนส่งทางบกแนะนำผู้ที่ต้องการชำระภาษีรถประจำปีสามารถชำระล่วงหน้าได้ก่อนครบอายุภาษี 90 วัน ทั้งนี้ รถยนต์อายุการใช้งานเกิน 7 ปี รถจักรยานยนต์อายุการใช้งานเกิน 5 ปี รวมถึงรถที่ค้างชำระภาษีเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี สามารถนำรถเข้าตรวจสภาพ ณ สถานตรวจสภาพรถเอกชนก่อนชำระภาษีล่วงหน้าผ่านระบบออนไลน์ทั้งนี้ หากประชาชนมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามเกี่ยวกับการชำระภาษีรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์สามารถโทรสายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง