SCL ปั้นกำไรเติบโต 24% ยิ้มรับดีมานด์รถสะสมแกร่ง

“ เอส.ซี.แอล. มอเตอร์ พาร์ท ” โชว์ฟอร์มแกร่ง ไตรมาส 3/68 กำไรโตเกือบ 24% อยู่ที่ 17 ลบ. กวาดรายได้เกือบ 489 ลบ. เพิ่มขึ้นเกือบ 18% รับดีมานด์อะไหล่รถพุ่งสูงทั่วประเทศ มั่นใจแนวโน้มธุรกิจยังสดใสต่อเนื่องในไตรมาส 4 และปี 69 จากฐานประชากรรถยนต์สะสมในประเทศมีอยู่กว่า 22 ล้านคัน ส่วนใหญ่เป็นรถยนต์เก่ากว่า 5 ปี ทำให้การใช้อะไหล่รถยนต์พุ่งสูงต่อเนื่อง
นายสกล ตั้งก่อสกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอส.ซี.แอล. มอเตอร์ พาร์ท จำกัด (มหาชน) หรือ SCL ผู้นำด้านศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์อะไหล่รถยนต์แบบครบวงจร เปิดเผยว่า SCL ยังคงสร้างการเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งต่อเนื่อง ภายใต้เศรษฐกิจในปี 2568 จะยังเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน ทั้งจากภาวะดอกเบี้ย ราคาน้ำมันที่ผันผวน และนโยบายสินเชื่อรถใหม่ที่ยังคงเข้มงวด บริษัทยังคงได้รับแรงหนุนจากความต้องการใช้อะไหล่ซ่อมบำรุงในรถยนต์คันเดิมที่ยังคงอยู่ในระดับสูงทั่วประเทศ
ล่าสุด SCL รายงานผลประกอบการไตรมาส 3/2568 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 17.18 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 23.65% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่รายได้จากการขายอยู่ที่ 488.83 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17.56% โดยมีแรงหนุนสำคัญจากยอดขายในกลุ่มอะไหล่รถยนต์แท้ (Genuine Parts) ที่เติบโตตามการใช้งานรถยนต์สะสมในประเทศ
สำหรับผลประกอบการในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2568 SCL มีรายได้จากการขายรวม 1,411.32 ล้านบาท เติบโต 6.05% จากปีก่อนหน้า และมีกำไรสุทธิรวม 41.74 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14.40% โดยอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 10.76% เพิ่มขึ้นจาก 10.58% ในปีก่อนหน้า ทั้งนี้ บริษัทสามารถควบคุมต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันค่าใช้จ่ายทางการเงินลดลงถึง 27.8% จากอัตราดอกเบี้ยที่ปรับลดลงต่อเนื่อง
ทั้งนี้ SCL มองว่าแนวโน้มธุรกิจอะไหล่รถยนต์ในไตรมาส 4/2568 และในปี 2569 ยังมีโอกาสเติบโตต่อเนื่อง จากปัจจัยสนับสนุนด้านการขยายตัวของตลาดรถยนต์สะสมในประเทศที่มีอยู่กว่า 22 ล้านคัน ส่วนใหญ่เป็นรถยนต์เก่ากว่า 5 ปี ทำให้การใช้อะไหล่รถยนต์เพิ่มสูงขึ้น และเป็นกลุ่มเป้าหมายสำคัญของตลาดชิ้นส่วน REM (Replacement Equipment Manufacturing) ประกอบกับมาตรการปล่อยสินเชื่อรถใหม่ที่เข้มงวด ทำให้ผู้บริโภคเลือกซ่อมบำรุงรถคันเดิมแทนการออกรถใหม่ ส่งผลให้ความต้องการอะไหล่เพื่อบำรุงรักษารถยนต์ยังเติบโตต่อเนื่อง
“เรามองเห็นโอกาสท่ามกลางข้อจำกัดของตลาด โดยเฉพาะการที่ผู้บริโภคจำนวนมากยังเลือกใช้รถคันเดิม และหันมาใส่ใจการดูแลรถยนต์ผ่านการซ่อมบำรุงและเปลี่ยนอะไหล่คุณภาพมากขึ้น โดย SCL มีความพร้อมทั้งเครือข่ายในการจัดจำหน่ายที่แข็งแกร่ง สินค้าครอบคลุมกว่า 190,000 รายการ จากแบรนด์ชั้นนำกว่า 50 แบรนด์ พร้อมระบบศูนย์กระจายสินค้าทันสมัยที่ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี ให้บริการลูกค้าหลักของ SCL ครอบคลุมทั้งอู่ซ่อมรถยนต์ ศูนย์บริการรถยนต์ บริษัทประกันภัย และร้านอะไหล่ท้องถิ่น รวมกว่า 1,600 รายทั่วประเทศ พร้อมช่องทางจำหน่ายออนไลน์ที่ช่วยขยายการเข้าถึงลูกค้าใหม่ ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง” นายสกล กล่าว