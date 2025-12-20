ปตท.สผ.ผนึกกองทัพเรือร่วมเฝ้าระวังความปลอดภัย หลังพบโดรนไม่ทราบฝ่ายบริเวณแท่นปิโตรเลียมในอ่าวไทย

จากสถานการณ์การพบอากาศยานไร้คนขับไม่ทราบฝ่าย (โดรน) บริเวณแท่นผลิตปิโตรเลียมในอ่าวไทย ปตท.สผ. ขอแจ้งว่า บริษัทได้รายงานกองทัพเรือให้ทราบถึงเหตุการณ์ดังกล่าว ซึ่งบริษัทได้รับการสนับสนุนจากกองทัพเรือเป็นอย่างดี โดยได้วางแผนและกำหนดมาตรการป้องกันร่วมกัน เพื่อความปลอดภัยของบุคลากรและกระบวนการผลิต เช่น การตรวจตราและเฝ้าระวังโดยรอบบริเวณแท่นผลิต เพื่อให้การผลิตปิโตรเลียมสามารถดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและปลอดภัย ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการรักษาความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศ และรองรับความต้องการใช้พลังงานในชีวิตประจำวันของคนไทย