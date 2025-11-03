“ปกรณ์“เร่งประสานหาทางแก้ไฟดับซ้ำซาก จ.แม่ฮ่องสอน ชี้ ต้องเสริมโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก บำรุงเขื่อนแม่สะงา เพิ่มความมั่นคงระบบไฟฟ้า

วันนี้( 3 พ.ย.)นายปกรณ์ จีนาคำ สส.แม่ฮ่องสอน พรรคกล้าธรรม(กธ.)กล่าวถึงปัญหาไฟฟ้าดับในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนว่า ปัญหาไฟฟ้าดับไม่ควรเป็นสิ่งที่ชาวแม่ฮ่องสอนต้องทนอีกต่อไป โดยในเดือนตุลาคมที่ผ่านมา จังหวัดแม่ฮ่องสอนประสบเหตุไฟฟ้าดับครั้งใหญ่ถึง 2 ครั้ง แต่ละครั้งกินเวลานานไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมง ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ภาคธุรกิจ การค้า อุตสาหกรรม รวมถึงหน่วยงานบริการสาธารณะ เช่น โรงพยาบาล
นายปกรณ์ ระบุว่า ตนเองไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้ร่วมพูดคุยฃกับหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งสภาอุตสาหกรรมจังหวัด และเจ้าหน้าที่การไฟฟ้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไข และจะได้เร่งหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเพื่อหาทางออกอย่างเป็นรูปธรรม โดยตนได้เสนอแนวทางเบื้องต้นในการแก้ไขปัญหาว่า เขื่อนพลังน้ำแม่สะงา ต้องพร้อมทำหน้าที่เป็นแหล่งจ่ายไฟสำรองทันทีเมื่อเกิดเหตุขัดข้องจากระบบไฟฟ้าจากเชียงใหม่ จึงควรให้ความสำคัญกับการบำรุงรักษาอุปกรณ์ผลิตกระแสไฟฟ้าให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ โดยขั้นตอนการสั่งจ่ายไฟสำรอง ต้องดำเนินการอย่างรวดเร็วขึ้น เพราะความเดือดร้อนของประชาชนรอไม่ได้ รวมถึงต้องเพิ่มกำลังการผลิตให้โรงไฟฟ้าขนาดเล็กที่ตำบลผาบ่อง เพื่อเสริมความมั่นคงทางพลังงานในพื้นที่
ทั้งนี้ นายปกรณ์ ได้กล่าวขอบคุณการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่เร่งแก้ไขปัญหาและทำงานตลอดคืนเพื่อให้ไฟฟ้ากลับมาใช้ได้โดยเร็ว พร้อมยืนยันว่า จะนำข้อมูลทั้งหมดไปประสานกับหน่วยงานส่วนกลางและระดับนโยบาย เพื่อผลักดันให้เกิดการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน รวมถึงติดตามงบประมาณในการขยายสายส่งไฟฟ้าจากอำเภอแม่สะเรียงต่อไป