โฆษกศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เผย ศรชล. สั่งห้าม ‘ล่องเรือ-บินโดรน’ รัศมี 500 เมตร จาก ‘แท่นผลิตปิโตรเลียม’ ขู่เอาผิดทางกฎหมาย อาจผิดถึงขั้น ‘ก่อวินาศกรรม’
วันนี้ (19 ธ.ค.) พล.ร.ต.จุมพล นาคบัว โฆษกศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) ตอบคำถามสื่อช่วงเทศกาลท่องเที่ยว การนำนักท่องเที่ยวไปกลางทะเล และพื้นที่อ่อนไหว จะแนะนำนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการอย่างไร และหากพบการบินโดรนจะผิดความมั่นคงหรือไม่ ว่า ในส่วนของนักท่องเที่ยวการใช้โดรนในเชิงท่องเที่ยวสันทนาการนอกพื้นที่หวงห้าม ยังสามารถดำเนินการได้
ส่วนการบินโดรนในพื้นที่หวงห้ามของแท่นผลิตปิโตรเลียม แม้ยังไม่ระบุเป็นเขตห้ามบิน แต่พื้นที่ดังกล่าว ได้รับการปกป้องตามกฎหมาย พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับสถานที่ผลิตปิโตรเลียมในทะเล ซึ่งห้ามการดำเนินการใดๆ ที่จะกระทบต่อความเสียหายบุคคลและอันตราย โดยจะมีความผิดทั้งเรือและสิ่งที่บินเข้าไป เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวอ่อนไหว เรื่องความปลอดภัยด้านความไวไฟเพราะหากโดรนแบตหมดและหล่นลงไปและทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินต่อแท่นผลิต และทำให้เกิดการลุกลามของไฟ รวมถึงเรือประมงและเรือท่องเที่ยวต่างๆ ที่เข้าไปจอดในรัศมี 500 เมตร จากแท่นผลิตปิโตรเลียม ก็มีความเสี่ยงด้วยเช่นกัน
ดังนั้นจึงขอความร่วมมืออย่าล่องเรือเข้าไปและอย่าบินโดรนในเขตห่วงห้ามเหล่านี้ ถ้าเกิดความเสียหายเกิดขึ้นอาจจะถูกดำเนินคดีตามความผิด ซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องไปถึงการก่อวินาศกรรม ที่มีบทลงโทษที่รุนแรง ทั้งส่วนเรือที่นำเข้าไปและผู้ที่นำโดรนเข้าไป
ในส่วนพื้นที่ท่องเที่ยวที่มีความจำเป็นจะต้องใช้โดรนในบริเวณใกล้เคียง จึงขอให้งดเว้นก่อนในช่วงนี้