เสธ.ทร.ปัดข่าวยึดเกาะกง-เกาะยอ ลั่นไทยแค่ถล่มภัยคุกคาม สภากลาโหมไฟเขียวเพิ่ม 5 จังหวัดคุมทะเล 12 ไมล์ สกัดเรือไทยส่งน้ำมัน-ยุทธปัจจัยเข้าเขมร

“เสธ.ทร.” ยันไทยไม่ยึดเกาะกง-เกาะยอ แค่ทำลายภัยคุกคาม เผย “สภากลาโหม” ประกาศเพิ่ม 5 จังหวัดจำกัดอาณาเขตทางทะเล 12 ไมล์ สกัดน้ำมัน-ยุทธปัจจัยเข้ากัมพูชา ย้ำเฉพาะเรือไทย
18 ธันวาคม 2568 เวลา 09.25 น. ที่กองบัญชาการกองทัพบก พลเรือเอก ธาดาวุธ ทัดพิทักษ์กุล เสนาธิการทหารเรือ ในฐานะเลขาธิการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) ชี้แจงกรณีกระแสข่าวทหารเรือบุกยึดเกาะกง-เกาะยอเพื่อกดดันกัมพูชา ว่า เป็นการปฏิบัติการของกำลังทหารกองทัพเรือเพื่อสร้างความปลอดภัย ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายไปยึดเกาะกงหรือเกาะยอ แต่อะไรก็ตามที่เป็นภัยคุกคามต่อกำลังพลและประชาชนของไทยที่อยู่ในพื้นที่จะต้องถูกทำลาย เรายึดหลักการเช่นนี้
นอกจากนี้ พลเรือเอก ธาดาวุธยังระบุต่อว่า ภายหลัง ศรชล.ได้ประกาศพื้นที่อาณาเขตทางทะเลจังหวัดจันทบุรีและตราดเพื่อสกัดเรือไทยขนส่งน้ำมันและยุทธปัจจัยไปกัมพูชาผ่านทางทะเล โดยในที่ประชุมสภากลาโหมวันนี้จะประกาศเขตพื้นที่ควบคุมเพิ่มเติมในจังหวัดที่มีอาณาเขตทางทะเลทั้งหมดจำนวน 12 ไมล์ทะเล คือ ชุมพร ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ชลบุรี และระยอง เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพ
พร้อมย้ำว่า มาตรการดังกล่าวควบคุมเฉพาะเรือของไทยเท่านั้น และเพื่อป้องกัน ไม่ให้กัมพูชามีขีดความสามารถทางทหาร เราจะตัดตรงนี้ตั้งแต่เขตท่าเรือ จนถึงพื้นที่ข้างใน
สำหรับกรอบเวลาในการบังคับใช้ ตอนนี้ยังไม่กำหนดแต่จะอยู่ในกรอบเวลาที่เหมาะสม โดยจะไม่ทำให้ผู้ประกอบการเดือดร้อน ยึดความเหมาะสม