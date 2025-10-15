กลับมาอีกครั้ง! เทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะ เติมความสุขกลางขุนเขา 7–9 พ.ย.นี้

เตรียมพบกับความสุขสุดอลังการ เทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะ ครั้งที่ 21 กลับมาอีกครั้ง! ระหว่างวันที่ 7 – 9 พฤศจิกายน 2568 ณ สวนพฤกษชาติ กฟผ. แม่เมาะ จังหวัดลำปาง
พบกับความสนุกและความบันเทิงตลอดทั้งวัน
พร้อม โชว์บอลลูนแฟนซีสุดตระการตา ต่อเนื่อง 3 วันเต็ม เวลา 16.00 – 19.00 น.
เพลิดเพลินกับธรรมชาติหลากโซนสวนพฤกษชาติ เปิดเวลา 06.00 – 18.00 น. พิเศษ! วันที่ 7–9 พ.ย. 68 ขยายเวลาปิดถึง 22.00 น.
สวนเฉลิมพระเกียรติฯ เปิดเวลา 06.00 – 18.00 น. ทุ่งบัวตอง เปิดเวลา 07.30 – 17.30 น. และวันที่ 7–9 พ.ย. 68 เปิดตั้งแต่ 07.00 น. เป็นต้นไป
ติดตามตารางกิจกรรมและการแสดงบนเวทีได้เร็วๆ นี้! อย่าพลาดทุกความเคลื่อนไหวได้ที่ Facebook: เทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะ Mae Moh Festival
