กทพ.เปิด 3 ทางเลือกผ่าทางตันทางด่วน"ถนนงามวงศ์วาน-ถนนประเสริฐมนูกิจ"เดินหน้าทำความเข้าใจ"ประชาชน-ม.เกษตร"

กทพ.ผ่าทางตัน"ทางด่วนถนนงามวงศ์วาน-ถนนประเสริฐมนูกิจ"เปิด 3 ทางเลือก ทำความเข้าใจ"ประชาชน-ม.เกษตร"ยัน มติคจร.เห็นชอบหลักการเชื่อมโครงข่ายทางด่วน ฝั่งตะวันออก-ตะวันตก ส่วนรูปแบบอุโมงค์แยกเกษตร ต้องประเมินความเหมาะสมอีกครั้ง
นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เปิดเผยว่า จากมติคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) เมื่อวันที่ 3 ธ.ค.2568 ที่เห็นชอบในหลักการการเชื่อมต่อโครงข่ายทางพิเศษในแนวฝั่งตะวันออก-ตะวันตก (ถนนงามวงศ์วาน-ถนนประเสริฐมนูกิจ) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในแผนการแก้ไขปัญหาการจราจรบนโครงข่ายทางพิเศษในภาพรวมทั้งระบบ ส่วนที่มีรูปแบบการให้ปรับเปลี่ยน อุโมงค์แยกเกษตร - ถนนงามวงศ์วาน – สะพานพงษ์เพชร ให้เป็นระบบทางด่วนแบบกั้นช่องจราจร นั้น ยังเป็นแนวทางหนึ่งที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ ซึ่งแนวทางนี้เจตนารมณ์คือต้องการให้การจราจรไหลต่อเนื่อง รถที่มาจากลาดปลาเค้า ลงอุโมงค์แยกเกษตร วิ่งตรงต่อเนื่องไปแคราย จึงจะกั้นช่องจราจรแยกรถไม่ให้ตัดกระแสกัน
ทั้งนี้ บริเวณแยกเกษตร - ถนนงามวงศ์วาน ที่ผ่านมากทพ.ได้ทำการศึกษาและทำความเข้าใจกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมาตลอด และย้ำว่า กทพ.ให้ความสำคัญกับประชาชนที่สัญจรผ่าน ประชาชนที่อยู่อาศัยในบริเวณดังกล่าวเท่ากัน โดยหลักของ กทพ.คือมองประโยชน์ของภาพรวม การทำโครงการทางด่วน ยอมรับว่า เป็นไปไม่ได้ที่จะมีเสียเห็นด้วย 100%
โดยจากการศึกษาแนวทางมี 3 ทางเลือก ในการดำเนินการก่อสร้าง คือ 1. ก่อสร้างทางด่วนยกระดับ อยู่เหนือ โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาล (แคราย-ลำสาลี) 2. ก่อสร้างเป็นอุโมงค์ทางด่วน และ 3. เป็นทางวิ่งระดับดินบางช่วงและยกระดับบางช่วง โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3 ฝ่าย คือ ภาครัฐ กระทรวงคมนาคม และ กทพ. , ภาคประชาชน , ม.เกษตร โดยนำรูปแบบ 3 โมเดล มาพิจารณาร่วมกันว่าแต่ละแนวทาง แต่ละฝ่ายมีผลกระทบหรือต้องการอย่างไรบ้าง เพื่อประเมินว่าแนวทางใด ที่มีผู้เห็นด้วยมากที่สุด เพื่อนำเสนอต่อไป คาดว่าจะใช้เวลาไม่เกิน 1 ปี
นายสุรเชษฐ์ ย้ำว่า โครงการโครงการทางพิเศษสายศรีรัช-ฉลองรัช หรือ โครงข่ายทางพิเศษในแนวฝั่งตะวันออก-ตะวันตก (ถนนงามวงศ์วาน-ถนนประเสริฐมนูกิจ) หรือ ทดแทน N1 เดิม นั้น มีความสำคัญ เพราะปัจจุบัน โครงข่ายทางด่วนเชื่อมแนวฝั่งตะวันออก-ตะวันตก ของกทม. มีด้านทิศใต้ จากบางนา-บางพลี และตรงกลาง คือทางด่วน พระราม 9-ยมราช ส่วนด้านเหนือยังไม่มี จึงผลักดันโครงข่ายทางด่วนถนนงามวงศ์วาน-ถนนประเสริฐมนูกิจ เนื่องจากระบบทางด่วนสายนี้ จะเป็นการแยกจราจร สำหรับรถที่วิ่งไกลยกขึ้นไป แยกจากรถวิ่งใกล้ ทำให้ลดปัญหาการจราจรบนถนนเกษตรนวมินทร์
“ เมื่อเปิดแนวทางทั้ง 3 ออกมาแล้ว ทำให้มีหลายมุมมอง หลายความเห็นที่อาจจะยังไม่มองไม่เห็นมาก่อน ดังนั้น กทพ.จะนำมาพิจารณาเพิ่มเติม ส่วนข้อกังวลของทางม.เกษตรฯเรื่องทางสิ่งแวดล้อมทางเสียงหรือฝุ่น ในอนาคต จะมีการใช้รถยนต์ไฟฟ้า (EV) เพิ่มขึ้น และสามารถออกแบบ ทางด่วนช่วงผ่านม.เกษตรให้มีโดมครอบป้องกันเสียง ฝุ่นได้”
สำหรับ โครงการ ระยะที่ 1 โครงการทางพิเศษสายฉลองรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันออก ระยะทาง 6.67 กม. (หรือ N2 เดิม) มูลค่า 13,666 ล้านบาท สถานะปัจจุบันรอเสนอ คณะรัฐมนตรี (ครม.) แต่เนื่องจากยุบสภา คาดว่าจะมีการส่งเรื่องคืนกลับมาก่อนเพื่อรอเสนอรัฐบาลชุดใหม่