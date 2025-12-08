"มิ้น ทกม.” ออกตัวต้านสุดแรง หลังรัฐผุดไอเดีย ทางด่วน “เกษตร“ ใช้อุโมงค์เก็บเงิน ย้ำถนนเป็นของประชาชน ไม่ใช่ของใครคนใด ชี้ทำแล้วรถยังติด ใครรับผิดชอบ
จากกรณี เมื่อวันที่ 3 ธ.ค.2568 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.คมนาคม" ประธานที่ประชุมคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) มีมติอนุมัติให้ใช้ "ถนนงามวงศ์วาน ตั้งแต่แยกม.เกษตร-สะพานพงษ์เพชร" เปลี่ยนเป็น "ทางด่วน" จนเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างแพร่หลาย
ล่าสุด นางสาวจิดาภา วิไลวรางกูร หรือมิ้น ว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร พรรคไทยก้าวใหม่ (ทกม.) เขต 12 กรุงเทพ ได้เดินทางลงพื้นที่ บริเวณถนนเกษตร-นวมินทร์ และเกษตร-งามวงศ์วาน เพื่อสำรวจความเป็นไปได้ โดยเบื้องต้นได้ตรวจสอบสภาพการจราจรในบริเวณดังกล่าว พบว่า ในช่วงเวลาเช้าและเย็น สภาพการจราจรช่วงเวลาดังกล่าว รถติดอย่างหนักชนิดแทบไม่ขยับ ทางด้านตะวันตกส่งผลให้รถไปแออัดที่บริเวณถนนพงษ์เพชร เข้าสู่ถนนงามวงศ์วาน ไล่ไปจนแยกแคราย ส่วนทางด้านตะวันออกรถจะไปสะสมตามแยกไฟแดง มี แยกเสนา-วังหิน-ลาดปลาเค้า แยกเสนา แยกสุคนธสวัสดิ์ ไปถึงแยกนวมินทร์
มิ้น จิดาภา เผยต่อว่า ถนนเส้นดังกล่าวพบปริมาณรถใช้เต็มทุกช่องทาง ในช่วงเร่งด่วน หากมีอุบัติเหตุเพียงเล็กน้อย ส่งผลทำให้รถหยุดชะงักนานมาก ซึ่งหากมีการก่อสร้าง ถนนสายดังกล่าวจะกลายเป็นอัมพาตทันที แต่ขณะเดียวกัน หากเป็นช่วงเวลาอื่น พบว่าการลื่นไหลของรถเป็นไปได้ด้วยดี ไม่จำเป็นต้องทำทางด่วนพิเศษแต่อย่างใด
มิ้น จิดาภา เผยต่อว่า การจะจัดทำถนนเส้นดังกล่าวเพื่อเป็นทางด่วน นอกจากสิ้นเปลืองงบประมาณแล้ว ยังมีการเก็บค่าทางด่วนเพิ่มเติมอีก ตรงนี้ถือว่าเป็นการซ้ำเติมประชาชนอย่างมาก ด้วยสภาพเศรษฐกิจที่ย่ำแย่อยู่แล้ว ขณะที่ประชาชนใช้เส้นทางนี้มานาน กลับต้องมีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มเข้าไปอีก ตนไม่เห็นด้วยอย่างมาก ประชาชนที่ทราบเรื่องนี้ต่างก็ไม่เห็นด้วย ซึ่งมีเป็นจำนวนมาก ถนนเส้นนี้ประชาชนใช้สัญจรร่วมกันมายาวนานมาก ไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่ง อยู่ๆจะมาจัดเก็บค่าทางด่วน เชื่อว่าไม่มีใครรับได้แน่ จุดตัดช่วงถนนงามวงศ์วาน ก็มีทางขึ้นลงทางด่วนอยู่ จุดตัดถนนวิภาวดี ก็มีทางด่วนโทลเวย์ จุดตัดถนนประดิษฐมนูธรรมก็ยังมีทางด่วนฉลองรัช อีก
อย่างไรก็ตาม มิ้น จิดาภา ผู้ประสงค์ลงสมัคร สส.กรุงเทพ เขต 12 พรรคไทยก้าวใหม่ ได้กล่าวทิ้งท้ายอีก หากอยากแก้ปัญหารถติดบนถนนสายดังกล่าว ตนแนะนำว่า เอางบประมาณมาซ่อมถนนช่วงที่ฝนตกแล้วน้ำขังยังจะดีกว่า หากใช้วิธีดังกล่าว แต่ยังไม่สามารถแก้ปัญหารถติดช่วงเช้าเย็นได้ ใครจะรับผิดชอบ