ลาวเสียใจ-มอบเงินไทย 2 แสนดอลลาร์สหรัฐช่วยเหลือน้ำท่วม 9 จังหวัดภาคใต้

รัฐบาลและประชาชน สปป.ลาว แสดงความเสียใจต่อเหตุอุทกภัยในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคใต้ของไทย มอบเงินบริจาค 2 แสนดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 6.2 ล้านบาท) แก่รัฐบาลไทยนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย ขณะที่รองรัฐมนตรีต่างประเทศลาวหารือกับอุปทูตไทย เปิดสะพานมิตรภาพแห่งที่ 5 บอลิคำไซ-บึงกาฬ 25 ธ.ค.นี้
วันนี้ (16 ธ.ค.) สำนักข่าวสารประเทศลาว (KPL) รายงานว่า เมื่อวันที่ 15 ธ.ค.ที่ผ่านมา ที่กระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) นางฟองสะหมุด อั่นลาวัน รองรัฐมนตรี กระทรวงการต่างประเทศ ให้การต้อนรับ น.ส.จิรัสยา พีรานนท์ อุปทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ในโอกาสนี้ นางฟองสะหมุดแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเหตุการณ์อุทกภัย 9 จังหวัดภาคใต้ของไทยเมื่อปลายเดือน พ.ย. 2568 ที่ผ่านมา สร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินจำนวนมาก
ต่อความสูญเสียดังกล่าว สปป.ลาว ในฐานะประเทศเพื่อนบ้านที่มีความผูกพันฉันพี่น้อง และเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์เพื่อการเติบโตและการพัฒนาอย่างยั่งยืน รัฐบาลและประชาชน สปป.ลาวจึงได้บริจาคเงินจำนวน 200,000 ดอลลาร์สหรัฐ (6.2 ล้านบาท) ให้แก่รัฐบาลไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบต่ออุทกภัยในครั้งนี้ นอกจากนี้ ผู้นำของ สปป.ลาวยังได้ส่งสารแสดงความเสียใจไปยังผู้นำของราชอาณาจักรไทยอีกด้วย
ในโอกาสเดียวกัน ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับการเปิดใช้สะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 5 (บอลิคำไซ-บึงกาฬ) อย่างเป็นทางการในวันที่ 25 ธ.ค. ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการความร่วมมือที่เป็นสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพและความร่วมมือที่ดีระหว่างสองประเทศ รวมถึงการเฉลิมฉลองครบรอบ 75 ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่าง สปป.ลาว และราชอาณาจักรไทย ในเดือน ธ.ค. 2568 และการสนับสนุนให้มีการอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายผู้คน การบูรณาการและการเชื่อมโยงระหว่างสองประเทศและภูมิภาคตามระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ตลอดจนทำให้การขนส่ง การค้า และการท่องเที่ยวระหว่างสองประเทศสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนชาวลาวและไทย
ในขณะเดียวกัน น.ส.จิรัสยา พีรานนท์ อุปทูต ได้แสดงความขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง ต่อรัฐบาลและประชาชนลาวสำหรับการสนับสนุน และกล่าวว่าเงินจำนวนนี้จะถูกนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ประสบภัยในเหตุการณ์อุทกภัยครั้งนี้ เพื่อฟื้นฟูจิตใจและวิถีชีวิตให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุด