เดินหน้าแล้ว! ด่วน"เวียงจันทน์-ฮานอย" ช่วงที่ 2 กำหนดเสร็จปี 2572

MGR Online - ทางด่วนเชื่อมเมืองหลวง 2 ประเทศ "เวียงจันทน์-ฮานอย"ช่วง 2 จากปากซันไปชายแดนเวียดนาม คืบหน้าแล้ว 20% ผู้รับสัมปทานตั้งใจให้เสร็จในปี 2572
นายบุนตา แสงคำฝอง เจ้าหน้าที่ภาคสนาม บริษัทน้ำทาก่อสร้างขัว-ทาง จำกัด ผู้ได้รับสัมปทานก่อสร้างทางด่วนเวียงจันทน์-ฮานอย ช่วงที่ 2 ระยะทาง 203.8 กิโลเมตร จากเมืองปากซัน แขวงบ่อลิคำไซ ไปยังชายแดนลาว-เวียดนาม ที่เมืองไซจำพอน มูลค่าการลงทุน 1,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เปิดเผยว่า การก่อสร้างขณะนี้คืบหน้าไปแล้วประมาณ 20%
โดยการก่อสร้างได้เริ่มต้นทันทีหลังจากที่ได้มีการเซ็นสัญญาสัมปทาน ตั้งแต่หลักกิโลเมตรที่ 00 และยังมีการเปิดหน้างานไปพร้อมกันด้วยอีก 3 จุด ได้แก่ หลักกิโลเมตรที่ 22 , หลักกิโลเมตรที่ 30 และหลักกิโลเมตรที่ 96 ในเขตเมืองเวียงทอง
รัฐบาลลาว โดยกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าได้เซ็นสัญญาให้สัมปทานแก่กลุ่มบริษัทน้ำทาก่อสร้างขัว-ทาง , บริษัทซีเค การค้า ขาออก-ขาเข้า และบริษัทสามเอส พัฒนา ให้เป็นผู้สร้างและพัฒนาทางด่วนเวียงจันทน์-ฮานอย ช่วงที่ 2 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2568
ทางด่วนเวียงจันทน์-ฮานอย ช่วงนี้มีความสำคัญเพราะสอดรับกับยุทธศาสตร์การเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้านของลาว โดยถูกวางตำแหน่งเป็นศูนย์กลางการขนส่งระหว่างเวียดนามกับไทย เส้นทางช่วงนี้จะรองรับการจราจรจากสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 5 บึงกาฬ-ปากซัน ที่จะสร้างเสร็จและเปิดใช้งานได้สิ้นปีนี้
นายเหลียนทอง วงหาจัก รองหัวหน้าโครงการก่อสร้างทางด่วนเวียงจันทน์-ฮานอย ช่วงที่ 1 และ 2 กล่าวว่า กลุ่มบริษัทที่ได้รับสัมปทานตั้งใจจะสร้างทางด่วนสายนี้ให้เสร็จภายใน 4 ปี หรือภายในปี 2572 โดยได้ดำเนินการ 3 กลุ่มงานหลักไปพร้อมกัน คือ งานปรับหน้าดิน , งานโครงสร้างที่มีการนำเครื่องจักรหนักไปประจำไว้ทุกช่วง 10-20 กิโลเมตร ตลอดเส้นทาง และงานสร้างสะพาน โดยจะนำเข้าแรงงานจากต่างชาติเข้ามาช่วยก่อสร้างด้วย เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
รัฐบาลลาวและเวียดนามเห็นชอบร่วมกันมานานแล้วที่จะสร้างทางด่วนเชื่อมเมืองหลวงของ 2 ประเทศ ระหว่างนครหลวงเวียงจันทน์และกรุงฮานอย
มีการเปิดเผยรายละเอียดไว้เมื่อเดือนสิงหาคม 2559 ว่า ทางด่วนเวียงจันทน์-ฮานอย จะสร้างเป็นถนน 6 ช่องจราจร ยาวรวม 707 กิโลเมตร งบประมาณก่อสร้างที่วางไว้ในขณะนั้นสูงกว่า 4,500 ล้านดอลลาร์
ทางด่วนช่วงที่อยู่ในลาวยาว 365 กิโลเมตร เริ่มจากนครหลวงเวียงจันทน์ โดยสร้างขนานไปกับถนนหมายเลข 13 ใต้ จนถึงเมืองปากซัน จากนั้นแนวเส้นทางเบี่ยงไปทางทิศตะวันออก ผ่านเมืองเวียงทอง จนถึงชายแดนลาว-เวียดนาม ที่ด่านน้ำออน-แทงถุย เมืองแทงเจือง จังหวัดเหงะอาน
ช่วงที่อยู่ในเวียดนามยาว 342 กิโลเมตร เริ่มจากด่านแทงถุย ไปตามทางหลวงหมายเลข 46 และเชื่อมต่อเข้ากับทางด่วนภาคเหนือตอนใต้ของเวียดนามไปจนถึงกรุงฮานอย