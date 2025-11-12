รัฐบาลลาวเปิดทาง COMAC จากจีน เข้าถือหุ้นการบินลาว 49%

MGR Online - ดีลขายสายการบินลาวให้ COMAC จากจีน ได้ข้อสรุปแล้ว รัฐบาลลาวตัดสินใจขายหุ้นให้ 49% เพื่อคงสัดส่วนความเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่เอาไว้ เผย 2 ฝ่ายอยู่ระหว่างร่างแผนธุรกิจเพื่อขออนุมัติ
วันนี้ (12 พ.ย.) หนังสือพิมพ์เวียงจันทน์ไทม์ มีรายงานโดยอ้างข้อมูลจากรัฐบาลลาว ที่เสนอต่อกองประชุมสภาแห่งชาติ ชุดที่ 9 เกี่ยวกับการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจหลักของประเทศ ซึ่งระบุว่า รัฐบาลได้ข้อสรุปที่จะขายหุ้นในรัฐวิสาหกิจการบินลาว(Lao Airlines) ให้กับบริษัท Commercial Aircraft Corporation of China หรือ COMAC บริษัทผู้ผลิตเครื่องบินจากจีน ในสัดส่วน 49% เพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุ้นใหญ่ 51% ของรัฐบาลในสายการบินแห่งนี้เอาไว้
การตัดสินใจขายหุ้นสายการบินลาวให้กับ COMAC เป็นส่วนหนึ่งในความพยายามของรัฐบาลลาวในการปฏิรูปและเพิ่มประสิทธิภาพของรัฐวิสาหกิจ หรือกิจการของรัฐที่ประสบปัญหาขาดทุน
ก่อนหน้านี้ COMAC ได้เสนอขอถือหุ้นใหญ่ 51% ในสายการบินลาว แต่รัฐบาลลาวได้เลือกเจรจาเพื่อลดสัดส่วนหุ้นที่จะขายให้กับ COMAC เหลือเพียง 49% แทน และเป็นข้อสรุปที่ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องต้องกัน
เวียงจันทน์ไทม์รายงานว่า ปัจจุบัน อยู่ในขั้นตอนการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของสายการบินลาว โดยบริษัทผู้ประเมินอิสระ และเจ้าหน้าที่ของลาวกับ COMAC กำลังร่างแผนธุรกิจเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานของสายการบินลาว เพื่อเสนอต่อรัฐบาล
COMAC เป็นบริษัทของรัฐบาลจีน ทำธุรกิจออกแบบและผลิตเครื่องบินโดยสารขนาดใหญ่ตั้งแต่ 150 ที่นั่งขึ้นไป ก่อตั้งขึ้นในเซี่ยงไฮ้เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2551 สำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองผู่ตง เซี่ยงไฮ้ มีทุนจดทะเบียน 19,000 ล้านหยวน หรือ 2,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
รัฐบาลลาวและ COMAC ได้เซ็นบทบันทึกความเข้าใจ(MOU) เพื่อความร่วมมือในธุรกิจการบินระหว่างกัน เมื่อเดือนตุลาคม 2567
รัฐวิสาหกิจการบินลาวเป็นสายการบินแห่งชาติลาวที่มีภาระหนี้สินอยู่มาก ทำให้รัฐบาลต้องลงมือปฏิรูปในหลายด้าน เมื่อต้นปีนี้ การบินลาวเพิ่งเพิ่มเครื่องบินใหม่เป็นเครื่อง C909 ที่ผลิตโดย COMAC เข้าประจำฝูงบินเป็นลำแรกเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2568 โดยการบินลาวได้นำไปใช้บินในเส้นทางภายในประเทศ
เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา นายเวียงไซ สิงคำ ผู้อำนวยการ รัฐวิสาหกิจการบินลาว ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อว่า ปัจจุบัน การบินลาวมีเครื่องบินอยู่ในฝูงบิน 12 ลำ สามารถให้บริการได้ 9 ลำ ส่วนอีก 3 ลำอยู่ในช่วงการซ่อมบำรุง หลังจากได้ซื้อเครื่อง C909 จาก COMAC มาประจำฝูงบินลำแรกเมื่อปลายเดือนมีนาคมแล้ว คาดว่าในเร็วๆนี้ จะมีการซื้อเครื่อง C909 เพิ่มเข้ามาอีก 1 ลำ
ก่อนหน้านี้ AEROLAOS เพจข่าวด้านการคมนาคม-ขนส่ง ของลาว รายงานว่า เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2568นายสอนไซ สีพันดอน นายกรัฐมนตรี ลาว ได้กล่าวในการประชุมสภาแห่งชาติลาว ครั้งที่ 9 ว่า ในข้อเสนอของ COMAC หากได้รับอนุมัติให้เข้ามาถือหุ้นในการบินลาวแล้ว จะมีการเปลี่ยนเครื่องบินในฝูงบินของการบินลาว เป็นเครื่องบินของ COMAC และจะมีการแก้ไขหนี้ หรือยกหนี้ของการบินลาวออกจากบัญชี