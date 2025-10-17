สร้าง “ทางด่วนเวียงจันทน์-ฮานอย ช่วงที่ 2” ยาว 203 กม.เปิดใช้ปี 2573

MGR Online - รัฐบาลลาวมอบสัมปทาน 3 บริษัทเอกชน สร้างทางด่วนเวียงจันทน์-ฮานอย ช่วงที่ 2 จากเมืองปากซันไปถึงชายแดนเวียดนาม ยาว 203 กิโลเมตร คาดเสร็จปี 2573 รับการจราจรจากสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 5 บึงกาฬ-ปากซัน ที่จะเปิดใช้ปลายปีนี้
วันที่ 15 ตุลาคม 2568 รัฐบาล สปป.ลาว ได้เซ็นสัญญาให้สัมปทานแก่กลุ่มบริษัทน้ำทาก่อสร้างขัว-ทาง , บริษัทซีเค การค้า ขาออก-ขาเข้า และบริษัทสามเอส พัฒนา ในโครงการก่อสร้างทางด่วนเวียงจันทน์-ฮานอย ช่วงที่ 2 มูลค่าการลงทุน 1,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ตัวแทนรัฐบาลลาวที่เป็นผู้ลงนามในสัญญา ได้แก่ นายบุนถึง ดวงสะหวัน รองรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า ส่วนตัวแทนผู้รับสัมปทาน ประกอบด้วย นายคำเฟิง ทองสะบา ประธานกลุ่มบริษัทน้ำทาก่อสร้างขัว-ทาง นายวันดี กวาลีวง ประธานบริษัทซีเค การค้า ขาออก-ขาเข้า และนายพอนปะเสิด อินทะสอน ประธานบริษัทสามเอส พัฒนา
ทางด่วนเวียงจันทน์-ฮานอย ช่วงที่ 2 จะรองรับการจราจรจากสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 5 บึงกาฬ-ปากซัน ที่จะสร้างเสร็จและเปิดใช้งานได้สิ้นปีนี้ ทางด่วนช่วงนี้จะสร้างในพื้นที่แขวงบ่อลิคำไซ เริ่มจากเมืองปากซันไปยังชายแดนลาว-เวียดนาม ที่เมืองไซจำพอน ระยะทาง 203.8 กิโลเมตร โดยการก่อสร้างจะเริ่มทันทีหลังเซ็นสัญญาสัมปทาน คาดว่าจะสร้างเสร็จในปี 2573
รัฐบาลลาวและเวียดนามได้เห็นชอบร่วมกันมานานแล้วให้มีการสร้างทางด่วนเวียงจันทน์-ฮานอย เพื่อเชื่อมเมืองหลวงของ 2 ประเทศ
มีการเปิดเผยรายละเอียดไว้เมื่อเดือนสิงหาคม 2559 ว่า ทางด่วนเวียงจันทน์-ฮานอย จะสร้างเป็นถนน 6 ช่องจราจร ยาวรวม 707 กิโลเมตร ใช้งบประมาณก่อสร้างสูงกว่า 4,500 ล้านดอลล่าร์
ทางด่วนช่วงที่อยู่ในลาวยาว 365 กิโลเมตร เริ่มจากนครหลวงเวียงจันทน์ โดยสร้างขนานไปกับถนนหมายเลข 13 ใต้ จนถึงเมืองปากซัน จากนั้นแนวเส้นทางเบี่ยงไปทางทิศตะวันออก ผ่านเมืองเวียงทอง จนถึงชายแดนลาว-เวียดนาม ที่ด่านน้ำออน-แทงถุย เมืองแทงเจือง จังหวัดเหงะอาน
ช่วงที่อยู่ในเวียดนามยาว 342 กิโลเมตร เริ่มจากด่านแทงถุย ไปตามทางหลวงหมายเลข 46 และเชื่อมต่อเข้ากับทางด่วนภาคเหนือตอนใต้ของเวียดนามไปจนถึงกรุงฮานอย