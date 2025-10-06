“เพจความมั่นคงลาว” แจงเรื่องเขตแดน ยึดแผนที่ 1/50,000 และ 1/25,000 เป็นหลัก

MGR Online - เพจความมั่นคงของลาวแจง ลาวยึดแผนที่ 1/50,000 และ 1/25,000 เป็นหลักในการปักปันเขตแดนกับ 5 ประเทศรอบข้าง จีน เวียดนาม เมียนมา ปักปันครบแล้วทั้ง 100% เหลือไทยกับกัมพูชา ที่ยังเห็นไม่ตรงกัน
วานนี้ (5 ต.ค.) เพจ Lao Army - ທະຫານລາວ ได้โพสต์เนื้อหาเกี่ยวกับเส้นแบ่งพรมแดนของลาวในหัวข้อ"เรื่องเขตแดนที่คนลาวหลายคนยังไม่รู้" มีเนื้อหาโดยละเอียดดังนี้
ลาวใช้แผนที่ 1/50,000 และ 1/25,000 ปักปันเขตแดนเป็นหลัก ซึ่งจีนและเวียดนามยอมรับ และปักปันสำเร็จแล้ว 100%
ส่วนเมียนมา มีแม่น้ำโขงกั้น 100% ไม่มีปัญหาเรื่องเขตแดน
ยังเหลือเพียง 2 ประเทศเท่านั้น ที่ยังเป็นปัญหากัน คือ ไทยและกัมพูชา
ไทย ทางบก ไทยใช้แผนที่ 1/200,000 เป็นหลัก เพราะไทยได้เปรียบ แต่ลาวใช้ 1/50,000 และ 1/25,000 ซึ่งฝรั่งเศสทำให้ใหม่ หลายพื้นที่จึงไม่ตรงกัน ปัจจุบันมีประมาณ 94% ที่ปักปันเขตแดนสำเร็จแล้ว
ทางน้ำ ตามสนธิสัญญาฝรั่งเศส-สยาม ไทยบอกว่าลาวได้เปรียบเกินไป จึงอยากทำสัญญาใหม่ แต่ลาวเราปฏิเสธ
กัมพูชา เขตใดที่กัมพูชาเห็นว่าได้ประโยชน์ ก็ใช้แผนที่ 1/200,000 และบางเขตก็ใช้แผนที่ 1,50,000 ต่างจากฝ่ายลาวที่ถือแผนที่ 1/50,000 เป็นหลัก จึงมีความเห็นไม่ตรงกัน ทำให้ยากต่อการปักปันเขตแดน ปัจจุบันเขตแดนที่ตกลงปักปันกันได้แล้ว 86%
Lao Army - ທະຫານລາວ เป็นเพจข้อมูล-ข่าวสารด้านความมั่นคงและการทหาร ที่ไม่ได้เป็นเพจทางการของรัฐบาลลาว แม้มีผู้ติดตาม 2.8 หมื่นคน แต่เนื้อหาที่เพจแห่งนี้นำเสนอ มักได้รับความเชื่อถือและมีคนลาวจำนวนมากที่แชร์ต่อออกไปอย่างกว้างขวาง