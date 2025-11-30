รมว.ต่างประเทศกัมพูชา-ลาวหารือความร่วมมือ เห็นพ้องเร่งปักปันเขตแดนที่เหลือ

MGR ออนไลน์ - กัมพูชาและลาวให้คำมั่นที่จะเร่งดำเนินการปักปันเขตแดนที่เหลืออยู่ โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมสันติภาพและความร่วมมือระหว่างสองประเทศ และเพื่อรับประกันการพัฒนา
ปรัก สุคน รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของกัมพูชา และทองสะหวัน พมวิหาน รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของลาว ได้ยืนยันถึงความมุ่งมั่นของทั้งสองประเทศในการบรรลุผลดังกล่าวระหว่างการเยือนลาวอย่างเป็นทางการของรัฐมนตรีกัมพูชาในสัปดาห์ที่ผ่านมา
คำแถลงที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาระบุว่า ผู้แทนกัมพูชาได้เป็นประธานร่วมในการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีกัมพูชา-ลาว ตามคำเชิญของฝ่ายลาว
ระหว่างการเยือนของปรัก สุคน รัฐมนตรีทั้งสองได้ย้ำถึงความมุ่งมั่นของประเทศที่จะรักษาความสงบสุขและมิตรภาพ และรับประกันการพัฒนาผ่านความร่วมมือตามแนวชายแดนร่วมกันของสองประเทศ คำแถลงระบุ
จนถึงปัจจุบัน กัมพูชาและลาวได้ร่วมมือกันปักปันเขตแดนคืบหน้าแล้ว 86% และอีก 14% ที่เหลือนั้นอยู่ระหว่างการเจรจา ตามคำแถลงของฮุนเซนในการประชุมร่วมระหว่างรัฐสภาและพฤฒสภาเมื่อเดือนมิ.ย. 2568
รัฐมนตรีต่างประเทศของกัมพูชาและลาวยังกล่าวชื่นชมถึงความร่วมมือที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง และยืนยันถึงความมุ่งมั่นในการกระชับความสัมพันธ์หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่ครอบคลุมและยั่งยืนในฐานะมิตรดั้งเดิมและเพื่อนบ้านที่ดี พร้อมกันนี้ยังให้คำมั่นที่จะขยายความร่วมมือในสาขาต่างๆ ด้วย
ในการหารือ ทั้งสองฝ่ายยังย้ำถึงความสำคัญของการแลกเปลี่ยนทุกระดับอย่างสม่ำเสมอเพื่อสร้างความสัมพันธ์ฉันมิตรและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของทั้งสองประเทศ และได้กล่าวชื่นชมความสำเร็จของการแลกเปลี่ยนคณะผู้แทนระดับสูงที่ผ่านมา เช่น การเยือนลาวอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีฮุน มาเนต ในเดือนมี.ค. 2567 และการเยือนกัมพูชาของนายกรัฐมนตรีสอนไซ สีพันดอน ในเดือนธ.ค. 2567
ในด้านเศรษฐกิจ ปรัก สุคน และทองสะหวัน พมวิหาน ได้หารือถึงศักยภาพในการขยายการค้าและการลงทุน และเห็นพ้องกันที่จะส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางธุรกิจให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น
คำแถลงของกระทรวงการต่างประเทศระบุว่ากัมพูชาได้ขอบคุณลาวสำหรับการจัดหาพลังงานให้แก่ประเทศ และรัฐมนตรีทั้งสองได้กล่าวว่าพวกเขามุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างความร่วมมือในภาคส่วนนี้ผ่านข้อตกลงและบันทึกความเข้าใจ พร้อมทั้งการสำรวจภาคส่วนอื่นๆ เช่น เกษตรกรรม การท่องเที่ยว การเชื่อมโยงระหว่างประชาชน และการศึกษา
ในฐานะประเทศสมาชิกอาเซียน รับมนตรีทั้งสองยังยืนยันถึงจุดยืนในการทำงานร่วมกันอย่างสอดประสานในประเด็นระดับโลกและระดับภูมิภาค เพื่อส่งเสริมสันติภาพ เสถียรภาพ และความมั่นคง โดยระบุว่าลาวและกัมพูชาจะยังคงสนับสนุนซึ่งกันและกันภายใต้กรอบความร่วมมือเหล่านี้.