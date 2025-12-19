ทช.ระดมเจ้าหน้าที่ขนย้ายสิ่งของอุปโภคบริโภค ส่งมอบช่วยเหลือพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา

กรมทางหลวงชนบท นำกำลังเจ้าหน้าที่ขนย้ายสิ่งของอุปโภคบริโภค เพื่อส่งมอบให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา เพื่อส่งต่อความช่วยเหลือและเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องชาวไทย
วันที่ 19 ธ.ค. 68 นายพิชิต หุ่นศิริ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ร่วมจัดเตรียมสิ่งของบริจาคและได้ทำการขนย้ายสิ่งของอุปโภคบริโภค ได้แก่ อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป นม ผ้าอ้อม ยารักษาโรค เสื่อ ปลั๊กไฟ น้ำยาทำความสะอาด ฯลฯ เพื่อนำไปส่งมอบให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา โดยได้มีการสนับสนุนรถจากแขวงทางหลวงชนบท (ขทช.) ในพื้นที่จังหวัดที่ติดกับบริเวณชายแดนไทย - กัมพูชา ประกอบด้วย ขทช.ตราด ขทช.จันทบุรี ขทช.สระแก้ว ขทช.สุรินทร์ ขทช.บุรีรัมย์ ขทช.ศรีสะเกษ ขทช.อุบลราชธานี
ซึ่งได้มารับสิ่งของดังกล่าวและจะนำไปส่งมอบให้กับพี่น้องชาวไทยในพื้นที่ชายแดนโดยเร็วต่อไป ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานในสังกัดติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมเข้าบูรณาการร่วมกับจังหวัด เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและตรงจุดอีกด้วย
อย่างไรก็ตาม กรมทางหลวงชนบท สังกัดกระทรวงคมนาคม จะปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนในส่วนที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มกำลัง โดยประชาชนสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่แขวงทางหลวงชนบทในพื้นที่ หรือสายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146