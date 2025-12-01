ทางหลวงชนบทในพื้นที่ภาคใต้ ระดมกำลัง เครื่องมือ ทำความสะอาดและฟื้นฟูถนน หลังน้ำลด

ทางหลวงชนบทในพื้นที่ภาคใต้ ระดมกำลัง เครื่องมือเครื่องจักร สนับสนุนภารกิจทำความสะอาดและฟื้นฟูถนนหลังเหตุอุทกภัยในจังหวัดสงขลาอย่างเร่งด่วน มอบถุงยังชีพ บรรเทาความเดือดร้อนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
วันที่ 1 ธ.ค. 68 นายพิชิต หุ่นศิริ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้สั่งการไปยังสำนักงานทางหลวงชนบท (สทช.) แขวงทางหลวงชนบท (ขทช.) ในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัย โดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ ได้แก่ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 14 (กระบี่) ซึ่งให้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ ยานพาหนะ เครื่องมือเครื่องจักร เข้าสนับสนุนภารกิจฟื้นฟูหลังเหตุอุทกภัยในพื้นที่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โดยได้นำรถบรรทุกน้ำ ขนาด 6,000 ลิตร 5 คัน, รถบรรทุกติดตั้งเครน 5 คัน, รถบรรทุกขนาดเล็ก 5 คัน เพื่อทำความสะอาดถนนและร่วมฟื้นฟูถนนในพื้นที่ดังกล่าว รวมไปถึง สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) ได้ส่งกำลังเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการฟื้นฟูถนนบริเวณตลาดยรรยง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยได้ร่วมบูรณาการกับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 5 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 5 และเจ้าหน้าที่ ปภ. ซึ่งได้นำเครื่องจักร รถบรรทุกน้ำ 6 ล้อ 4 คัน และรถบรรทุกท้าย 6 ล้อ 3 คัน เข้าดำเนินการแจกจ่ายน้ำให้กับประชาชนเพื่อใช้ล้างทำความสะอาดบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและฉีดน้ำล้างทำความสะอาดถนน ตลอดจนได้นำรถบรรทุกเทท้ายใช้ในการขนวัสดุที่ชำรุดเสียหาย และดินโคลนออกจากพื้นที่บริเวณถนนพลพิชัยและภายในซอยอีกด้วย
นอกจากนี้ ในส่วนของสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 12 ( สงขลา) และแขวงทางหลวงชนบทสงขลา ได้ลงพื้นที่นำเครื่องมือเครื่องจักรเข้าจัดการสายทาง และเตรียมซ่อมแซมในเบื้องต้นเพื่อให้ประชาชนสัญจรผ่านได้ก่อน และจะทำการวางแผนซ่อมแซมในระยะยาวต่อไป รวมทั้งได้มอบถุงยังชีพ จำนวน 1,900 ชุด ให้แก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่, ระโนด, กระแสสินธุ์, นาหม่อม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น
ทั้งนี้ หากประชาชนต้องการแจ้งเหตุหรือขอความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146