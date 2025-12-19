กทพ.เข็นประมูลทางด่วน”กะทู้-ป่าตอง “ ม.ค. 69 ถก”งบ-คลัง”ขออุดหนุนปมใช้อุโมงค์ฟรี ส่วนเฟส2

กทพ.เข็นประมูลทางด่วน”กะทู้-ป่าตอง “ ม.ค. 69 คาดได้ผู้รับเหมาใน 6 เดือน ส่วนนโยบายใช้อุโมงค์ฟรี หารือ คลัง-งบ-สภาพัฒน์ แนวทางอุดหนุน พร้อมดัน เฟส2 ช่วงเมืองใหม่–เกาะแก้ว–กะทู้ 4.6 หมื่นล้านบาท ล่าสุด สผ.ไฟเขียว EIA แล้วคาดประมูลก่อสร้างปี 70 เปิดพร้อมเฟส1 ปี 74
นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการทางพิเศษจังหวัดภูเก็ต ระยะที่ 1 ช่วงกะทู้-ป่าตอง ระยะทาง 3.98 กิโลเมตร วงเงินลงทุน 16,759 ล้านบาท ว่า จะเข้ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภายในเดือนม.ค. 2569 ซึ่งเลื่อนจากกำหนดเดิม ในเดือน ธ.ค. 2568 เล็กน้อย โดยจะออกประกาศร่าง TOR รับฟังวิจารณ์ จะขายซองประมูลได้ในเดือนก.พ. 2569 และ คาดว่าจะได้ตัวผู้รับจ้างภายใน 6 เดือน
สำหรับนโยบายของกระทรวงคมนาคมที่ให้มีการปรับปรุง โดยยกเว้นค่าผ่านทาง ในช่วงอุโมงค์ลอดเขานาคเกิด ระยะทาง 1.8 กม. เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนนั้น กทพ.รับนโยบาย มาพิจารณาแล้ว โดยประสานกับสำนักงบประมาณ และกระทรวงการคลัง และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ว่าจะเห็นด้วยและจะสามารถดำเนินการได้อย่างเหมาะสมอย่างไร ในส่วนของกทพ.หากยกเว้นค่าผ่านทางช่วงอุโมงค์ลอดเขา รัฐอาจจะต้องสนับสนุน กทพ.ซึ่งมี 2 รูปแบบ คือ อุดหนุนค่าก่อสร้าง หรือ อุดหนุนค่าผ่านทาง ซึ่งตรงนี้ยังไม่ชัดเจน
นายสุรเชษฐ์กล่าวว่า โครงการระยะที่ 1 ช่วงกะทู้-ป่าตอง จะเริ่มก่อสร้างได้ภายในปี 2569 และแล้วเสร็จเปิดให้บริการในปี 2574 ซึ่งล่าช้ากว่าแผนเดิมกำหนดเสร็จปี 2573
ส่วน ระยะที่ 2 ช่วงเมืองใหม่–เกาะแก้ว–กะทู้ ระยะทาง 30.62 กม. วงเงินลงทุน 46,752 ล้านบาท ล่าสุดคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) เห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) แล้วเมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 2568 ซึ่งหลังจากนี้ จะเสนอขอความเห็น จากครม.และคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ในปี 2570 และก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2574 พร้อมกับ โครงการระยะที่ 1 ช่วงกะทู้-ป่าตอง
โดยโครงการทั้ง 2 ระยะ กทพ.มีการออกแบบรายละเอียด (Detail & Design) แล้ว มีระยะทาง 34.60 กม. ภาครัฐจะรับผิดชอบงานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และกทพ. รับผิดชอบดำเนินการออกแบบและก่อสร้างงานโยธา
ส่วนการก่อสร้างงานระบบ และ การบริหารจัดการและบำรุงรักษา (Operation & Maintenance: O&M) ของโครงการทั้ง 2 ระยะ เช่น งานระบบจัดเก็บค่าผ่านทางและระบบควบคุมจราจร เป็นต้น จะให้เอกชนร่วมลงทุนโครงการ (PPP) ตามพ.ร.บ.การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 ระยะเวลา 30 ปี มีมูลค่า รวมประมาณ 24,800 ล้านบาท ซึ่งบอร์ดกทพ.อนุมัติแล้ว เตรียมเสนอคณะกรรมการ PPP และครม.ต่อไป