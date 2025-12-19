ไทยน้ำทิพย์ ผนึกพันธมิตร สุกี้ตี๋น้อย จัดเอ็กซ์คลูซีฟคอนเสิร์ต “ATLAS”

ไทยน้ำทิพย์ โคคา-โคล่า ผนึกพันธมิตร สุกี้ตี๋น้อย จัดเอ็กซ์คลูซีฟคอนเสิร์ตส่งท้ายปี
“สุกี้ตี๋น้อย x โคคา-โคล่า อร่อยสนุกซ่ากับ ATLAS” เสิร์ฟประสบการณ์สุดฟินเอาใจเหล่า Gen Z
ไทยน้ำทิพย์ โคคา-โคล่า นำโดย สุพัตรา พิทยาโรจนกุล (ที่ 4 จากขวา) ผู้อำนวยการ - Customer Marketing และ รัฐภัทร์ ศรีเลิศ (ที่ 6 จากขวา) บริษัท ไทยน้ำทิพย์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่ม “โคคา-โคล่า” ในประเทศไทย ร่วมกับพันธมิตร สุกี้ตี๋น้อย โดย นัทธมน พิศาลกิจวนิช (ที่ 5 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท บี เอ็น เอ็น เรสเตอรองท์ กรุ๊ป จำกัด เจ้าของแบรนด์ “สุกี้ตี๋น้อย” เสิร์ฟความสุขผ่านคอนเสิร์ตสุดเอ็กซ์คลูซีฟเฉพาะสมาชิกของสุกี้ตี๋น้อย ผนึก “ATLAS” 7 หนุ่ม T-POP บอยแบนด์สุดฮอต สร้างปรากฏการณ์ความฟินแบบใกล้ชิดผ่านกิจกรรม “สุกี้ตี๋น้อย x โคคา-โคล่า อร่อยสนุกซ่ากับ ATLAS” แทนคำขอบคุณลูกค้าสมาชิกของสุกี้ตี๋น้อย พร้อมสนุกกับบูทกิจกรรมในงานพร้อมรางวัลพิเศษมากมาย อาทิ โซนเกม โฟโต้บูธ โซนอาหารและเครื่องดื่มจาก “โคคา-โคล่า” มอบทั้งความสนุก ความอิ่มอร่อยและประสบการณ์ความมันส์สุดซ่าให้แฟน ๆ โดยจัดขึ้นที่ ชั้น 6 ศูนย์การค้า JJ Mall เมื่อเร็ว ๆ นี้
กิจกรรม “สุกี้ตี๋น้อย x โคคา-โคล่า อร่อยสนุกซ่ากับ ATLAS” นับเป็นแคมเปญสุดพิเศษครั้งแรกของการร่วมมือกันระหว่าง 2 แบรนด์ดัง ที่ผนึกกำลังความอร่อยไม่อั้นแบบจัดเต็มของชาบูบุฟเฟต์จากสุกี้ตี๋น้อย เข้ากับความสนุกซ่าของ “โค้ก” พันธมิตรทางธุรกิจที่เสิร์ฟความอร่อยคู่ความซ่าให้ลูกค้าของสุกี้ตี๋น้อยตั้งแต่สาขาแรกจนถึงปัจจุบันในทุกสาขาทั่วประเทศ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองและขอบคุณสมาชิกสุกี้ตี๋น้อยร่วมกัน ยกระดับประสบการณ์ที่มากกว่ามื้ออาหาร แต่จับเทรนด์เอนเตอร์เทนเม้นท์คอนเสิร์ตที่เข้าถึงไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ และขยายเจาะกลุ่มชาว Gen Z ที่ตรงใจ สร้างเอนเกจเมนต์ระหว่างลูกค้าและแบรนด์ที่พิเศษมากยิ่งขึ้น