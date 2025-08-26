สุกี้ตี๋น้อยเปิดตี๋น้อยโกลด์ เจาะตลาดพรีเมียม 693 บาทต่อคน

สุกี้ ตี๋น้อย เคลื่อนทัพ เปิดตัวแบรนด์ใหม่ชื่อ ตี๋น้อย โกลด์ "Teenoi Gold" จับกลุ่มพรีเมียม แตกต่างจากสุกี้ตี๋น้อยดั้งเดิม
โดยตี๋น้อยโกลด์ ตั้งราคาบุฟเฟ่ต์อยู่ที่ 599 บาทต่อคน ยังไม่รวม VAT และค่ารีฟิลเครืื่องดื่ม 49 บาท ถ้ารวมหมดแล้วราคาสุทธิอยู่ที่ 693 บาทต่อคน
แต่ช่วงแรกของการเปิดร้าน เล่นโปรโมชั่นอยู่ที่ ราคา 499 บาทต่อคน ไม่รวมVAT ไม่รวมค่ารีฟิลเครื่องดื่ม ถ้ารวมแล้ว ราคาสุทธิอยู่ที่ 586 บาทต่อคน ตัั้งแต่วันเปิดร้านถึงวันที่31 ธันวาคม 2568 นี้
ระยะเวลารับประทานได้นาน 2 ชั่วโมง มีเมนูที่จะเสิร์ฟประมาณ 80 รายการ แตกต่างกับสุกี้ตี๋น้อย เช่นเมนูพิเศษ เนื้อวากิวสันคอออสเตรเลีย เนื้อวากิวพันนอกออสเตรเลีย เนื้อวากิวบริสเกตออสเตรเลีย ตับหมูสูตรฮ่องกง ปลากะพงสไลด์ กุ้งแม่น้ำ กุ้งก้ามกราม หอยแมลงภู่นิวซีแลนด์ ลูกชิ้นกุ้งปั้นสด หมูไม้ไผ่สูตรพิเศษ เป็นต้น
สาขาแรกพบกันที่ เมเจอร์ อเวนิว รัชโยธิน และตามมาด้วยสาขาที่สองปีนี้เจอกันที่ เลียบทางด่วน ลาดพร้าว
พร้อมกับแผนปีหน้าที่ชัดเจน จะเปิดเพิ่มอีก 9 สาขา ที่ ออนติวานนท์, อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ บางใหญ่, เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สุขุมวิท, โลตัส นครปฐม, พีทีที ปาร์ค มอลล์ 5 ศรีนครินทร์, เดอะ ยาร์ด ศรีนครรินทร์, ธัญญาพาร์ค, เดอะ วอล์คเกษตร และ อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ ชลบุรี