เสื้อกั๊กสะท้อนแสงอัพไซเคิลจากขวดเพ็ท มอบให้ “พี่ไม้กวาด” ผ่านโครงการมือวิเศษกรุงเทพ

ไทยน้ำทิพย์ โคคา-โคล่า ร่วมกับพันธมิตร เซ็น กรุ๊ป และ เวสท์บาย เดลิเวอรี่ เปลี่ยนขวดพลาสติกใสใช้แล้วเป็นเสื้อกั๊กสะท้อนแสงชุดใหม่ ที่ได้มาตรฐานความปลอดภัย มอบให้กรุงเทพมหานคร จำนวน 200 ชุด สนับสนุนโครงการ “มือวิเศษกรุงเทพ” เพื่อการทำงานของ “พี่ไม้กวาด” เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกวาดถนนของกรุงเทพมหานคร
โดยเป็นการต่อยอดความร่วมมือในโครงการด้านความยั่งยืนในการจัดเก็บบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วจากร้านอาหารในเครือ เซ็น กรุ๊ป กลับเข้าสู่ระบบ เพื่อผ่านการรีไซเคิลและอัพไซเคิลเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่สร้างมูลค่า ตอกย้ำความมุ่งมั่นของไทยน้ำทิพย์ โคคา-โคล่า ในการดำเนินธุรกิจควบคู่กับการดำเนินการด้านความยั่งยืนตลอดห่วงโซ่คุณค่า สร้างวงจรปิดของบรรจุภัณฑ์ ผ่านความร่วมมือกับพันธมิตรคู่ค้า และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อสร้างผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม
โครงการความร่วมมือของไทยน้ำทิพย์ โคคา-โคล่า เซ็น กรุ๊ป และ เวสท์บาย เดลิเวอรี่ เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนเมษายน 2568 โดยเก็บกลับบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภค จากร้านอาหารในเครือ เซ็น กรุ๊ป กว่า 80 แห่ง ที่พนักงานในแต่ละสาขาได้คัดแยกบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มใช้แล้วที่จำหน่ายในร้าน ทั้งประเภทขวดน้ำพลาสติกใส (PET) และกระป๋องอะลูมิเนียม รวมทั้งวัสดุประเภทอื่น ๆ ในร้านที่สามารถรีไซเคิลได้ และส่งต่อให้เวสท์บาย เดลิเวอรี่ นำขยะแต่ละประเภทกลับเข้าสู่ระบบการรีไซเคิล เพื่อหมุนเวียนใช้ประโยชน์สูงสุด
ขวดน้ำดื่มแบบพลาสติกใส ถูกนำไปอัพไซเคิลผลิตเป็นเสื้อกั๊กสะท้อนแสง สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กวาดถนนของกรุงเทพมหานคร สามารถเก็บขยะจากร้านอาหารในเครือเซ็น กรุ๊ป ได้แล้ว 29,825 กิโลกรัม ซึ่งนำไปรีไซเคิลต่อได้ 100% ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 90,464 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า หรือคิดเป็นการปลูกต้นไม้ได้จำนวน 9,414 ต้น
(จากภาพ) บริษัท ไทยน้ำทิพย์ คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณปุณฑริกา สุสัณฐิตพงษ์ (ที่4 จากซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ องค์กรสัมพันธ์ การสื่อสาร และความยั่งยืน ร่วมกับ บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ เซ็น กรุ๊ป นำโดย คุณจอมขวัญ จิราธิวัฒน์ (ที่3 จากซ้าย) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจร้านอาหาร และ บริษัท เวสท์บาย เดลิเวอรี่ จำกัด นำโดย ดร.อิทธิกร ศรีจันบาล (ที่6 จากซ้าย) ประธานกรรมการบริหาร ส่งมอบเสื้อกั๊กสะท้อนแสงอัพไซเคิลจากขวดพลาสติกใส (PET) จำนวน200 ชุด สนับสนุนโครงการ“มือวิเศษกรุงเทพ” โดยมี คุณชัชชาติ สิทธิพันธุ์ (ที่5 จากซ้าย) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คุณพรพรหม วิกิตเศรษฐ์(ที่ 7 จากซ้าย)ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และผู้บริหารด้านความยั่งยืนของกรุงเทพมหานคร และ ดร.ภาณุวัฒน์ อ่อนเทศ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการสำนักงานยุทธศาสตร์จัดการมูลฝอย สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร เป็นผู้รับมอบ เพื่อส่งต่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกวาดถนนของกรุงเทพมหานคร