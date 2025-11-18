โคคา-โคล่า ร่วมวิ่งอัญเชิญไฟพระฤกษ์ ซีเกมส์-อาเซียนพาราเกมส์ 2025 พร้อมสร้างสีสันผ่านการโปรโมต “โค้ก” เปิดความซ่า เชียร์ไทยไปให้สุด!

กลุ่มธุรกิจโคคา-โคล่า ในประเทศไทย อันประกอบไปด้วย บริษัท ไทยน้ำทิพย์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท โคคา-โคล่า (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะพันธมิตรอย่างเป็นทางการที่ร่วมสนับสนุนมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาค การแข่งขันซีเกมส์และอาเซียนพาราเกมส์ 2025 เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลองและวิ่งอัญเชิญไฟพระฤกษ์พร้อมกันใน 4 จังหวัดเจ้าภาพ ได้แก่ กรุงเทพฯ ชลบุรี นครราชสีมา และสงขลา โดยมีคณะผู้บริหารและพนักงานรวมกว่า 500 คน นำโดย อินเยส คอร์ทเฮ้าส์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยน้ำทิพย์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย หฤษฏ์ จีระพันธุ์ ผู้บริหาร บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) และ รีติมา รัคยัน ผู้จัดการทั่วไป และรองประธานฝ่ายธุรกิจแฟรนไชส์ โคคา-โคล่า ประเทศไทย ลาว เวียดนาม และกัมพูชา พร้อมสร้างสีสัน ชวนคนไทยมาร่วมส่งกำลังใจเชียร์นักกีฬา ผ่าน “โค้ก” เปิดความซ่า เชียร์ไทยไปให้สุด ส่งสื่อโปรโมตในช่องทางร้านค้าของพันธมิตรทั่วประเทศ รถขนส่งกระจายสินค้าทั่วไทย และสื่อโซเชียลมีเดีย ร่วมปลุกพลังมวลชนมาพร้อมใจกันส่งแรงใจให้นักกีฬาไทยคว้าชัยในศึกซีเกมส์ ครั้งที่ 33 และอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ พร้อมส่งความสดชื่นด้วยเครื่องดื่มจาก “โคคา-โคล่า” ภายในพื้นที่จัดการแข่งขัน
กิจกรรมนี้สะท้อนความมุ่งมั่นของกลุ่มธุรกิจโคคา-โคล่า ในประเทศไทย ที่สนับสนุนด้านกีฬาและขับเคลื่อนการพัฒนา สร้างโอกาสให้นักกีฬาไทยมาอย่างยาวนาน และสร้างการมีส่วนร่วม เชิญชวนประชาชนส่งกำลังใจให้กองทัพนักกีฬาไทยในทุกประเภทกีฬาและทุกสนามการแข่งขัน คว้าชัยชนะเพื่อโชว์ความภาคภูมิใจให้ดังทั่วอาเซียน