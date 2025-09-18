“น้ำทิพย์” ติดโผแบรนด์น้ำดื่มที่มีพัฒนาการโดดเด่นที่สุดในไทย จากการจัดอันดับ YouGov Most Recommended Brands 2025

“น้ำทิพย์” แบรนด์น้ำดื่มของ “โคคา-โคล่า” โดยกลุ่มธุรกิจโคคา-โคล่า ในประเทศไทย อันประกอบไปด้วย บริษัท โคคา-โคล่า (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ไทยน้ำทิพย์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) ติดโผแบรนด์ที่มีพัฒนาการโดดเด่นที่สุดในไทย อันดับ 1 ในกลุ่มผลิตภัณฑ์น้ำดื่ม จากการจัดอันดับ Most Recommended Brands 2025 โดย YouGov บริษัทชั้นนำระดับโลกด้านการวิจัยข้อมูลออนไลน์และวิเคราะห์เชิงลึก ที่มีเครือข่ายการสำรวจความคิดเห็นครอบคลุมหลากหลายประเทศรวมถึงประเทศไทย ผ่านการสำรวจความคิดเห็นของผู้บริโภคในไทยจำนวนมากกว่า 1,200 คน ในช่วงเดือนมิถุนายน 2567 ถึงเดือนพฤษภาคม 2568 โดย “น้ำทิพย์” เป็นแบรนด์น้ำดื่มที่มีพัฒนาการโดดเด่นที่สุดในประเทศไทย จากการเพิ่มขึ้นของคะแนนความตั้งใจของกลุ่มลูกค้าปัจจุบันในการแนะนำแบรนด์ให้ผู้อื่น สะท้อนความเชื่อมั่นของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และแนวโน้มการบอกต่อในหมู่ผู้บริโภคที่เติบโตในเชิงบวก
น้ำดื่ม “น้ำทิพย์” เริ่มวางจำหน่ายในประเทศไทยตั้งแต่ปีพ.ศ. 2521 โดยไทยน้ำทิพย์ ในรูปแบบขวดแก้วประเภทคืนขวด ต่อมาในปีพ.ศ. 2544 ได้ถูกเปลี่ยนเป็นรูปแบบขวดพลาสติก โดยในปีพ.ศ. 2555 “น้ำทิพย์” สร้างปรากฏการณ์ผู้นำแบรนด์น้ำดื่มรักษ์โลก เปลี่ยนบรรจุภัณฑ์เป็น “ขวดอีโค-ครัช” บิดได้ ผลิตโดยเทคโนโลยีขั้นสูงที่ลดปริมาณการใช้พลาสติก (Lightweight) ลง 35% เมื่อเทียบกับบรรจุภัณฑ์แบบเดิม ทำให้ได้ขวดที่มีความบางเบา เพียง 10.7 กรัม แต่ยังคงคุณภาพและความแข็งแรงของขวดตามมาตรฐานสูงสุดของโคคา-โคล่า โดยดีไซน์ปัจจุบันเป็นคอนเซ็ปต์ “อินฟินิตี้ ริง” ที่ผสานหยดน้ำคู่เป็นสัญลักษณ์อินฟินิตี้ โลโก้และฝาขวดใช้สีเขียวเข้มสะท้อนภาพลักษณ์ความสดชื่น คุณประโยชน์ของการดื่มน้ำ และความใส่ใจสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน พร้อมข้อความ “โปรดรีไซเคิล” เชิญชวนให้ผู้บริโภคร่วมกันแยกขยะและรีไซเคิล ตามความมุ่งมั่นของบริษัทในด้านความรับผิดชอบต่อการใช้บรรจุภัณฑ์ที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม
นอกจากนี้ “น้ำทิพย์” ยังได้ตราสัญลักษณ์ NSF ซึ่งเป็นการรับรองมาตรฐานด้านความสะอาดบริสุทธิ์ของน้ำดื่มในระดับสากลและสัญลักษณ์มาตรฐานอาหารฮาลาล (Halal) อีกด้วย สะท้อนความโดดเด่นของแบรนด์ที่มีจุดยืนด้านสิ่งแวดล้อมและมีมาตรฐานคุณภาพสูงสุดระดับสากล