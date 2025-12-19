MAGURO อัดแคมเปญทุกแบรนด์ รับไฮซีซั่นดันยอดโต 30% ตามเป้า

บริษัท มากุโระ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ MAGURO ผู้บริหารแบรนด์ร้านอาหารชั้นแนวหน้า จัดแคมเปญใหญ่รับไฮซีซั่น จัดโปรแรงทุกแบรนด์ฉลองปีใหม่ กระตุ้นผู้บริโภคในทุกแบรนด์ ร้านค้าในเครือฯ เพิ่มยอดขายสาขาเดิม (Same Store Sales Growth - SSSG) เติบโตสูงโค้ง สุดท้ายของปี รวมถึงเดลิเวอรีและบริการรับจัดเลี้ยงได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดี มั่นใจรายได้รวมเติบโตเข้าเป้า 30%
นายจักรกฤติ สายสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มากุโระ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ MAGURO เปิดเผยว่า จากการคาดการณ์แนวโน้มของสถานการณ์การเลี้ยงฉลองคริสต์มาส-ปีใหม่ ในช่วงเดือนสุดท้ายของปีนี้ไปตลอดจนช่วงต้นปี 2569 ที่จะมีการบริโภคสูงโดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจร้านอาหาร ที่ผู้บริโภคออกมารับประทานอาหารเพื่อสังสรรค์เฉลิมฉลองส่งท้ายปี
มากุโระ กรุ๊ป จึงมุ่งมั่นนำเสนอ ประสบการณ์มื้ออาหารที่ดีที่สุด ต้อนรับช่วงเทศกาลเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ให้กับผู้บริโภค ผ่านการจัดแคมเปญที่หลากหลายภายใต้แบรนด์ร้านอาหารในเครือฯ ที่ครอบคลุมทั้งด้านโปรโมชัน ราคาที่คุ้มค่า และด้านความแปลกใหม่ของเมนูอาหารพิเศษ ซึ่งคาดว่าจะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี จากผู้บริโภคในทุกแบรนด์ และช่วยกระตุ้นยอดขายสาขาเดิมได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้บริการเดลิเวอรี และบริการรับจัดเลี้ยง ได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีในช่วงไฮซีซั่นอีกด้วย ทำให้เชื่อมั่นว่าจะสามารถสร้างรายได้เติบโตกว่า 30% เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้
สำหรับแคมเปญโปรโมชันเพื่อต้อนรับเทศกาลเฉลิมฉลองในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของ MAGURO Group และร้านภายในเครือฯ มีดังนี้
1. โปรโมชันพิเศษ MAGURO Group x KTC สำหรับ 7 แบรนด์ภายในเครือ ได้แก่ MAGURO, HITORI SHABU, SSAMTHING TOGETHER, Tonkatsu AOKI, CouCou, BINCHO และ KIWAMIYA กับบัตรเครดิต KTC และ KTC MASTERCARD ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 68 - 28 ก.พ. 69
คุ้มที่ 1 สำหรับบัตรเครดิต KTC MASTERCARD เมื่อทานครบ 1,000 บาท / เซลส์สลิปรับ 1 สิทธิ์ เพื่อลุ้นรับรางวัล iPhone 17 ความจุ 256GB (คละสี) จำนวน 10 รางวัล และรางวัล MAGURO Group Gift Voucher รางวัลละ 2,000 บาท จำนวน 10 รางวัล
คุ้มที่ 2 สำหรับบัตรเครดิต KTC ทุกประเภท แลก 1,499 คะแนน KTC FOREVER รับเครดิตเงินคืน 200 บาท เมื่อทานครบ 1,000 บาท / เซลส์สลิป
2. โปรโมชันฉลองช่วงเวลาส่งท้ายปี และต้อนรับปีใหม่ 2026 กับ MAGURO Group เพียงทาน อาหารครบ 3,000 บาท ที่ร้านในเครือสาขาใดก็ได้ รับ Harmony Tea Box ฟรี มูลค่า 990 บาท กล่องบรรจุถุงชาหอมพิเศษจาก 7 แบรนด์ในเครือฯ เป็นรสชาติที่ตั้งใจคัดสรร เพื่อเป็นของขวัญ แทนคำขอบคุณในทุกช่วงเวลา ตั้งแต่วันนี้ไปจนกว่าสินค้าจะหมด
โปรโมชันร้าน MAGURO ร้านซูชิและอาหารญี่ปุ่นระดับพรีเมียม ด้วยวัตถุดิบคุณภาพสูง จากแหล่งที่ดีที่สุด
• โปรโมชันฉลองครบรอบ 10 ปี ขนทัพความสดของซูชิในซีรีส์ Uni & Ikura Sushi 6 แบบ มาให้ในราคาสุดพิเศษเริ่มต้น 49 บาท เฉพาะ MAGURO 13 สาขาที่ร่วมรายการ
โปรโมชันร้าน HITORI SHABU ร้านชาบูและสุกียากี้หม้อเดี่ยวสไตล์คันไซ
• โปรโมชันอิ่มคุ้มกับคอมโบ เซต สำหรับ 2 ท่าน ที่คัดสรรวัตถุดิบพรีเมียมมาอย่างดีที่สุด เนื้อวากิว คอมโบ เซต (Wagyu Combo Set) ในราคาพิเศษ1,959 บาท จากราคาปกติ 2,144 บาท และ เนื้อหมู คอมโบ เซต (Pork Combo Set) ในราคาพิเศษ 1,099 บาท จากราคาปกติ 1,289 บาท ตั้งแต่วันที่ 15–31 ธ.ค. 68 เท่านั้น พิเศษเฉพาะ 6 สาขา ได้แก่ สยามพารากอน, มาร์เช่ ทองหล่อ, เอ็มสเฟียร์, ชิค รีพับบลิค ราชพฤกษ์, เมกาบางนา และเดอะ พรอมานาด
โปรโมชันร้าน SSAMTHING TOGETHER ร้านปิ้งย่างสไตล์เกาหลีวัตถุดิบพรีเมียม
• โปรโมชันอิ่มไม่อั้น ต้อนรับปีใหม่ กับบุฟเฟต์ปิ้งย่างเกาหลีพรีเมียม กลับมาอีกครั้ง สายหมูห้ามพลาด Pork You ราคา 499 บาท และอิ่มจุใจกับเนื้อวัวพรีเมียม Beef You ราคา 699 บาท (ราคาสุทธิรวม Vat 7 % และ Service Charge 10% และเครื่องดื่ม) พร้อมเมนูเกาหลีมากกว่า 20 เมนู ทั้งเมนูทานเล่น ซุป เครื่องเคียง และข้าว ในเวลา 90 นาที ตั้งแต่วันที่ 15–31 ธ.ค. 68 พิเศษเฉพาะ 2 สาขา ได้แก่ สามย่านมิตรทาวน์ และเดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9
โปรโมชันร้าน Tonkatsu AOKI (ทงคัตสึ อาโอกิ) ร้านผู้เชี่ยวชาญด้านหมูทอดทงคัตสึยอดนิยม จากประเทศญี่ปุ่น
• โปรโมชัน Tonkatsu AOKI Thailand 1st Anniversary ขอบคุณสำหรับการ ตอบรับเป็นอย่างดี ตลอดระยะเวลา 1 ปี ด้วยส่วนลดลดสูงสุด 20% กว่า 20 เมนู ตลอดเดือนธันวาคม 2568 ที่ร้าน Tonkatsu AOKI ทั้ง 7 สาขา
