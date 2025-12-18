กรมทางหลวง เร่งย้ายคานสะพานลอย เปิดจราจร"ถนนเทพรัตน"เย็นนี้ ยันโครงสร้างแข็งแรงคาดซ่อมเสร็จใน 3 เดือน

"อธิบดีกรมทางหลวง"ลงพื้นที่ กำกับการรื้อย้ายคานสะพานลอยบน ทล.34 ที่ถูกรถบรรทุกชน เร่งเปิดจราจรภายในเย็นนี้ (18 ธ.ค.) พร้อมตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้าง คาดซ่อมเสร็จใน 3 เดือน ย้ำโครงสร้างสะพานแข็งแรงออกแบบรับแรงแนวดิ่ง
วันนี้ (18 ธันวาคม 2568) นายปิยพงษ์ จิวัฒนกุลไพศาล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) ลงพื้นที่ ทางหลวงหมายเลข 34 (ถนนเทพรัตน)เพื่อกำกับการรื้อย้ายคานสะพานลอย ที่ได้รับความเสียหายจากอุบัติเหตุถูกส่วนกระบะดัมพ์รถบรรทุกที่ยกค้าง ชนเข้าที่คานสะพานลอยและทำให้คานเคลื่อนตัวร่วงลงทับตัวรถบรรทุกและรถข้างเคียง พร้อมติดตามการจัดการจราจรและการดำเนินการซ่อมแซม เพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีนายศุภโชค มีอำพล ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 นายพิชากร ศรีจันทร์ทอง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสมุทรปราการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลหนัก ร่วมปฏิบัติงานในพื้นที่ พร้อมกับผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายกเทศมนตรีบางพลีน้อย ปภ. และขนส่งจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่
อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดจากรถบรรทุกซึ่งมีส่วนดัมพ์ยกสูงค้าง ได้เฉี่ยวชนคานสะพานลอย บริเวณ กม.34+500 ทางหลักฝั่งขาเข้า ส่งผลให้คานสะพานลอยได้รับความเสียหายเป็นระยะทางประมาณ 15–16 เมตร สำหรับสะพานลอยถูกออกแบบให้รองรับแรงในแนวดิ่ง ขณะที่การชนเกิดจากแรงกระแทกในแนวด้านข้าง จึงทำให้ชิ้นส่วนของโครงสร้างหลุดร่วงลงสู่ผิวจราจร
ในส่วนของการดำเนินการรื้อย้าย ได้สั่งการให้สำนักงานทางหลวงที่ 13 และแขวงทางหลวงสมุทรปราการ เร่งดำเนินการ บูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ระดมเครื่องจักรกลเข้าดำเนินการรื้อย้ายคานสะพานลอยที่ได้รับความเสียหายออกจากผิวจราจร พร้อมทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบ และจัดระเบียบการจราจร คาดว่าจะสามารถเปิดช่องทางการจราจรได้ภายในช่วงเย็นของวันนี้ (18 ธันวาคม 2568)
ขณะเดียวกัน ได้มอบหมายให้วิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้านโครงสร้างจากสำนักสำรวจและออกแบบ เข้าตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างสะพานลอยในส่วนที่ไม่ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุ รวมถึงจัดเตรียมแบบคานและองค์ประกอบโครงสร้างสำหรับการติดตั้งทดแทน โดยการดำเนินการทั้งหมดจะเป็นไปตามมาตรฐานทางวิศวกรรม ควบคู่กับการบริหารจัดการจราจร เพื่อให้สะพานลอยสามารถกลับมาใช้งานได้อย่างเหมาะสม มั่นคง และปลอดภัย
ทั้งนี้ ในช่วงระหว่างซ่อมแซมติดตั้งคานสะพานลอยทดแทนของเดิม แขวงทางหลวงสมุทรปราการ จะปิดการใช้งานสะพานลอยเป็นการชั่วคราว และติดตั้งป้ายแนะนำให้ประชาชนที่ต้องการข้ามถนนในบริเวณนี้ ให้เดินไปข้ามบริเวณจุดกลับรถใต้สะพานที่ห่างออกไปประมาณ 400 เมตร เป็นการชั่วคราว จนกว่าการซ่อมแซมสะพานลอยจะแล้วเสร็จ โดยคาดว่าจะใช้เวลาไม่เกิน 3 เดือน
ทั้งนี้ กรมทางหลวงขอความร่วมมือประชาชนวางแผนการเดินทางล่วงหน้า และใช้ความระมัดระวังในการขับขี่ โดยสามารถสอบถามข้อมูลสภาพการจราจรหรือแจ้งเหตุฉุกเฉินได้ที่ สายด่วนกรมทางหลวง 1586 โทรฟรีตลอด 24 ชั่วโมง
ซึ่งล่าสุด เวลา 15.30 น. คณะเจ้าหน้าที่และวิศวกรผู้เชี่ยวชาญได้นำเครื่องจักรหนัก ดำเนินการยกคานสะพานลอยออกจากพื้นที่ผิวจราจรแล้วเสร็จ พร้อมทั้งทำความสะอาดผิวทางและเก็บเศษวัสดุ อุปกรณ์ และสิ่งกีดขวางทั้งหมด เพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยของผู้ใช้ทาง ขณะนี้ได้คืนพื้นที่จราจร และเปิดให้รถสัญจรได้ตามปกติครบทุกช่องทางแล้ว