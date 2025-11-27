xs
xsm
sm
md
lg

ถนนลงใต้"ทล. 41"วิ่งได้แล้ว กรมทางหลวง ปล่อย คาราวานถุงยังชีพ 10,000 ชุดช่วยหาดใหญ่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



อัปเดต! ทล. 41 เส้นทางลงใต้วิ่งได้แล้ว แนะ 2 เส้นทางหลัก ทล.41 หรือ ทล.408 อธิบดีกรมทางหลวง นำทีม ทั่วประเทศ ผนึกกำลังเต็มอัตรา! อธิบดีฯ ปล่อย "คาราวาน 10,000 ถุงยังชีพ" และเครื่องจักรหนัก ลุยช่วยน้ำท่วมหาดใหญ่ ควบคู่เร่งฟื้นฟูเส้นทาง

กรมทางหลวง (ทล.) รายงานสถานการณ์ล่าสุด (วันที่ 27 พฤศจิกายน 2568 ว่า เส้นทางคมนาคมขนส่งทางถนนในการเดินทางลงสู่ภาคใต้ ได้เปิดให้ประชาชนสามารถสัญจรได้ตามปกติแล้ว หลังจากก่อนหน้านี้ประสบปัญหาน้ำท่วมในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะในเส้นทางหลัก
เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการเดินทาง กรมทางหลวงจึงขอแนะนำ 2 เส้นทางหลักที่เป็นทางเลือกในการเดินทางลงสู่ภาคใต้ ดังนี้

1. เส้นทางที่ 1 ทล. 41 สาย สี่แยกปฐมพร-พัทลุง เชื่อมจังหวัดสงขลา/สตูล เส้นทางนี้เป็นเส้นทางสายหลักที่เปิดให้สัญจรได้ตามปกติแล้ว

2.เส้นทางที่ 2 ทล. 408 สายหัวถนน-ด่านประกอบ(เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ทางหลวงสายนี้เป็นเส้นทางทางเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการสัญจรผ่านพื้นที่นครศรีธรรมราชและสงขลา โดยมีรายละเอียดดังนี้

ช่วงที่ 1: ใช้ ทล. 4 ตัดเข้าสู่ ทล. 41 (เชื่อมเมืองชุมพร)
ช่วงที่ 2: ใช้ ทล. 41 ตัดเข้า ทล. 4151 (แยกเข้า อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช)

ช่วงที่ 3: ใช้ ทล. 408 แยกเข้า ทล. 407 (เข้าสู่ อ.สงขลา)
ช่วงที่ 4: ใช้ ทล. 407 เชื่อมเข้าสู่ ทล. 407 และ ทล. 408 เพื่อเดินทางต่อไปยังพื้นที่ปลายทาง


และในวันนี้ นายปิยพงษ์ จิวัฒนกุลไพศาล อธิบดีกรมทางหลวง พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมโครงการ "จิตอาสาคมนาคม ร่วมบรรเทาผู้ประสบอุทกภัย“ ปล่อยคาราวานถุงยังชีพ รถบรรทุก และเครื่องจักรขนาดใหญ่" มุ่งหน้าลงพื้นที่ประสบอุทกภัยในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อช่วยเหลือและเร่งฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง หลังสถานการณ์น้ำท่วมสร้างความเสียหายและความเดือดร้อนแก่ประชาชนจำนวนมาก

อธิบดีกรมทางหลวง กล่าวว่า ทล.ได้ระดมสรรพกำลังปฏิบัติภารกิจสำคัญคู่ขนาน 2 ด้าน ได้แก่

1. ภารกิจจิตอาสาช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ โดยกรมทางหลวงได้จัดส่ง ถุงยังชีพฉุกเฉินจำนวน 10,000 ถุง และสิ่งของจำเป็นที่รวบรวมจากบุคลากรในสังกัดทั่วประเทศ เข้าสู่พื้นที่ประสบภัยทันที พร้อมใช้ศักยภาพด้านยานพาหนะของกรมฯ สนับสนุนการขนส่งและเคลื่อนย้าย โดยระดมรถบรรทุกยกสูงและรถปฏิบัติการเพื่อลำเลียงสิ่งของเข้าพื้นที่ถูกตัดขาด โดยสำนักเครื่องกลและสื่อสารได้ จัดส่งเครื่องจักร เครื่องมือพิเศษสำหรับช่วยกู้ภัย ได้แก่ รถบรรทุกติดเครน 4 คัน พร้อมรถบรรทุกเครื่องจักร 1 คัน (รวม 5 คัน) เข้าสนับสนุนการปฏิบัติงานในจังหวัดสงขลา พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมประสานงานและให้ความช่วยเหลือในการ เคลื่อนย้ายประชาชน ผู้ป่วย และทรัพย์สิน ในพื้นที่


2. ภารกิจเร่งซ่อมแซมและฟื้นฟูเส้นทางหลวง ได้แก่
- ฟื้นฟูเร่งด่วน: เร่งสำรวจความเสียหายอย่างละเอียด และจัดส่ง เครื่องจักรกลหนัก และ ชุดปฏิบัติการซ่อมแซมทาง จากส่วนกลางเข้าสนับสนุนพื้นที่ เพื่อซ่อมแซมทางหลวงที่เสียหายจากน้ำท่วมและ เปิดเส้นทางสัญจรให้กลับมาใช้งานได้ปกติโดยเร็วที่สุด

- แผนทำความสะอาดหลังน้ำลด: เตรียมพร้อมจัดส่ง รถดูดโคลน และ รถดูดกวาด เข้าดำเนินการทำความสะอาดพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ เพื่อสุขอนามัยที่ดีของประชาชนในลำดับต่อไป

- อำนวยความสะดวก: จัดตั้งจุดบริการและให้ความช่วยเหลือผู้ใช้เส้นทางอย่างต่อเนื่อง พร้อมติดตั้งป้ายเตือนและป้ายแนะนำเส้นทางเลี่ยง เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจร

กรมทางหลวงขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องประชาชนผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้โดยเร็วที่สุด เรามีความตั้งใจและพร้อมจะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อดูแลเส้นทางหลวง และบรรเทาทุกข์พี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างเต็มที่ต่อไป จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ"





ถนนลงใต้"ทล. 41"วิ่งได้แล้ว กรมทางหลวง ปล่อย คาราวานถุงยังชีพ 10,000 ชุดช่วยหาดใหญ่
ถนนลงใต้"ทล. 41"วิ่งได้แล้ว กรมทางหลวง ปล่อย คาราวานถุงยังชีพ 10,000 ชุดช่วยหาดใหญ่
ถนนลงใต้"ทล. 41"วิ่งได้แล้ว กรมทางหลวง ปล่อย คาราวานถุงยังชีพ 10,000 ชุดช่วยหาดใหญ่
ถนนลงใต้"ทล. 41"วิ่งได้แล้ว กรมทางหลวง ปล่อย คาราวานถุงยังชีพ 10,000 ชุดช่วยหาดใหญ่
ถนนลงใต้"ทล. 41"วิ่งได้แล้ว กรมทางหลวง ปล่อย คาราวานถุงยังชีพ 10,000 ชุดช่วยหาดใหญ่
กำลังโหลดความคิดเห็น