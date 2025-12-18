ตร.คุมตัวคนขับสิบล้อสอบ ต้นเหตุดัมพ์กระบะท้ายยกขึ้นชนสะพานลอยถล่มทับดับ 1 ราย

ตำรวจ สภ.บางพลีน้อยอายัดตัวคนขับรถบรรทุกสอบปากคำ ต้นเหตุดัมพ์กระบะท้ายยกขึ้นชนสะพานลอยถล่ม ย่านถนนบางนา-ตราด กม.34 ทับรถกระบะบรรทุกไข่ เสียชีวิต 1 ราย
วันนี้ (18 ธ.ค.) เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บางพลีน้อย รับแจ้งเหตุคานสะพานลอยขาดหล่นทับรถยนต์ มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต เหตุเกิดบนถนนบางนา-ตราด ช่องทางด่วนขาเข้า กรุงเทพมหานคร บริเวณกิโลเมตรที่ 34 พื้นที่ตำบลบางพลีน้อย อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ หลังรับแจ้งจึงประสานอาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำอุปกรณ์ตัดถ่าง พร้อมรถเครนขนาดใหญ่จำนวน 2 คัน เข้าตรวจสอบและช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ
ที่เกิดเหตุพบคานสะพานลอยขาดหล่นลงมาทับรถบรรทุกพ่วงขนดิน และรถกระบะบรรทุกไข่ ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 1 ราย ทราบชื่อในเวลาต่อมาคือ นายสังเวียน อายุ 59 ปี ผู้ขับขี่รถบรรทุกไข่ สภาพห้องโดยสารถูกคานสะพานทับแบนราบ ผู้เสียชีวิตติดอยู่ภายในซากรถ
ส่วนผู้บาดเจ็บอีก 1 ราย เป็นชายผู้ขับขี่รถบรรทุกพ่วงขนดิน ทราบชื่อ นายลือชัย อายุ 65 ปี ถูกคานสะพานทับบริเวณห้องโดยสาร เจ้าหน้าที่ต้องใช้รถเครนยกคานสะพานออก ก่อนใช้อุปกรณ์ตัดถ่างนำตัวผู้บาดเจ็บออกจากซากรถ ใช้เวลานานกว่า 2 ชั่วโมงก่อนนำส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงเป็นการเร่งด่วน
จากการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดในบริเวณใกล้เคียง พบว่ารถบรรทุกพ่วง 18 ล้อ ของผู้บาดเจ็บมีลักษณะดัมพ์ยกกระบะขึ้นในขณะขับขี่มาในช่องทางซ้าย ก่อนจะชนกับโครงสร้างสะพานลอย ส่งผลให้คานสะพานขาดและหล่นลงมาทับรถทั้งสองคันดังกล่าว
จากการสอบถาม ผู้เห็นเหตุการณ์ทราบว่า ขณะรถบรรทุกพ่วงดัมพ์ยกกระบะขึ้น ผู้ใช้รถที่ขับตามหลังพยายามบีบแตรเตือนหลายครั้ง แต่ผู้ขับขี่ไม่ได้ยิน จนเมื่อรถวิ่งผ่านไปประมาณ 200 เมตร ก็เกิดเหตุชนขึ้นจนสะพานพังถล่มลงมา
ด้านนายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เปิดเผยว่า ได้สั่งการเจ้าที่เข้ามาในพื้นที่ และมีการเลื่อนระยะเวลาการเปิดช่องทางการจราจร เนื่องจากรถเครนจำนวนสองตัวไม่เพียงพอในการยกเคลื่อนย้ายสะพานลอยที่หักลงมาที่มีน้ำหนัก 60 ถึง 70 ตัน ตอนนี้อยู่ระหว่างการประสานงานรถเครนอีกหนึ่งตัวมาช่วยสนับสนุนในการยก ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาจนถึงช่วงเย็นวันนี้ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนที่จะใช้เส้นทางบางนาตราดขาเข้ากรุงเทพมหานครให้เลี่ยงเส้นทาง ส่วนคนขับรถบรรทุก เบื้องต้นทราบว่าได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อย ตำรวจได้รออายัดตัวมาดำเนินคดีแล้ว
ขณะที่ นายปิยพงษ์ จิวัฒนกุลไพศาล อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า จุดของสะพานลอยที่ได้รับความเสียหายความยาวประมาณ 15-16 เมตร และเมื่อถามถึงสาเหตุ ว่าเกิดจากโครงสร้างสะพานที่ไม่แข็งแรงหรือไม่ บอกว่า สะพานถูกออกแบบให้รับแรงแนวในแนวดิ่งแต่สาเหตุที่เกิดขึ้นที่ทำให้ร่วงลงมา เนื่องจากรถบรรทุกยกดัมพ์ค้างและกระแทกเข้าด้านข้างของสะพานทำให้เกิดสะพานร่วงลงมา โดยปกติแล้วสะพานไม่ได้รับการออกแบบให้รับน้ำหนักทางด้านข้าง
ส่งความเสียหายต้องแยกออกเป็น 2 ส่วน โดยส่วนแรกเกี่ยวข้องกับความประมาทของคนขับรถบรรทุกซึ่งเป็นหน้าที่ของตำรวจที่จะต้องสืบสวนหาสาเหตุที่แท้จริง ส่วนที่สองทางกรมทางหลวงจะดูเรื่องของสะพาน ที่ได้รับความเสียหาย เบื้องต้นสะพานใช้งบประมาณในการก่อสร้างมาประมาณ 10 ล้านบาท โดยจากนี้จะต้องให้วิศวกรมาสำรวจโครงสร้างที่เหลืออยู่ว่าสามารถก่อสร้างต่อได้หรือไม่หรือจะต้องรื้อและก่อสร้างใหม่ ซึ่งต้องดูความแข็งแรงของโครงสร้างเดิมเป็นหลักว่าจะสามารถ ซ่อมแซมต่อได้หรือไม่ แต่จากการประเมินความเสียหายเกิดขึ้นเพียงหนึ่งส่วนที่เป็นฝั่งขาเข้ากรุงเทพ
ทั้งนี้จะเร่งซ่อมแซมสะพานให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่จะใช้ข้ามถนน ขณะที่ทางกรมทางหลวงได้รวบรวมหลักฐานและเข้าแจ้งความที่สภ. บางพลีน้อยเรียบร้อยแล้ว
สำหรับกรณีดังกล่าวมีผู้เสียชีวิต 1 คน คือ นายสังเวียน หรือหนุ่ม อายุ 57 ปี ลูกจ้างของร้านส่งไข่ ร้านหนึ่งในจังหวัดสมุทรสาคร เบื้องต้นผู้เสียชีวิตได้ไปรับไข่จากฟาร์มแห่งหนึ่งในจังหวัดฉะเชิงเทราและกำลังนำไข่ไปยังร้านที่จังหวัดสมุทรสาครแต่ระหว่างทางเกิดเหตุดังกล่าวขึ้น
ส่วน รถบรรทุก จากการสอบถามตำรวจ บอกว่ารถบรรทุกดังกล่าวได้นำดินไปถมที่บริเวณจุดก่อสร้างทางกลับรถก่อนถึงจุดเกิดเหตุประมาณไม่เกิน 1 กิโลเมตร โดยชาวบ้านบอกว่ามีการยกดัมพ์ ขึ้นหลายครั้งก่อนจะค้างไว้แล้วขับออกมา ขณะที่ผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตถูกนำส่งที่โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ บางนา