BG ส่งมอบกระจกโฟลต BGF สนับสนุนการฟื้นฟูหลังอุทกภัยในจังหวัดสงขลา

กลุ่มบริษัทบางกอกกล๊าส หรือ BG เดินหน้าสนับสนุนการฟื้นฟูพื้นที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในจังหวัดสงขลา ผ่านการส่งมอบกระจกโฟลตคุณภาพสูงจากแบรนด์ BGF ซึ่งเป็นแบรนด์ธุรกิจก่อสร้างภายใต้กลุ่มบริษัทบางกอกกล๊าส เพื่อใช้ในการซ่อมแซมและฟื้นฟูอาคารสถานที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ
การส่งมอบครั้งนี้มีผู้บริหารกลุ่มบริษัทบางกอกกล๊าส เข้าร่วม ได้แก่ ดร.รณรพี ลีละวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักกลยุทธ์องค์กรและความยั่งยืน และนายเสริมพล ดุลยพินทุกร ผู้จัดการส่วนอาวุโสกิจกรรมเพื่อสังคม โดยมี นายเพิ่มพล เธียรดุสิต ผู้บัญชาการเรือนจำกลางสงขลา และ นางสุวิสา อังสุภานิช ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาผู้ต้องขัง เรือนจำกลางสงขลาเป็นผู้รับมอบ
ในครั้งนี้ กลุ่มบริษัทบางกอกกล๊าสส่งมอบ กระจกแผ่น BGF น้ำหนักรวม 145.73 ตัน มูลค่า 1,750,000 บาท และอุปกรณ์ตัดกระจก เพื่อใช้ในการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีให้กับประชาชนพื้นที่โดยรอบ ตลอดจนสนับสนุนให้เรือนจำสามารถนำทรัพยากรเหล่านี้ไปใช้ในภารกิจช่วยเหลือสาธารณประโยชน์ในพื้นที่อื่น ๆ ต่อไป
การดำเนินงานครั้งนี้สะท้อนถึงเจตนารมณ์ของกลุ่มบริษัทบางกอกกล๊าสในการยืนหยัดเคียงข้างสังคมไทยในยามเกิดวิกฤต พร้อมนำศักยภาพขององค์กรและผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงไปช่วยฟื้นฟูชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม โดยมุ่งหวังให้ทุกพื้นที่สามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้อย่างปลอดภัยและยั่งยืนในระยะยาว